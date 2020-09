Discovery mění organizační strukturu v regionu EMEA

Ze strategických důvodů Discovery spojuje několik svých provozních trhů v regionu EMEA, což společnosti umožní další D2C investice.

„ Systematicky pracujeme na zefektivnění našeho provozu a hledání synergií v našem podnikání napříč celým regionem EMEA. Během uplynulých let jsme prošli dlouhou cestu a touto restrukturalizací potvrzujeme jasné zaměření na jednodušší a kompetentnější strukturu napříč trhy. Díky kombinaci našeho know how a našeho širokého rozsahu tak dokážeme být efektivnější a rychlejší v našem rozhodování a plně se zaměřit na budoucí obchodní příležitosti ,“ říká Kasia Kieli, President and Managing Director pro region EMEA.

Nově je tedy jmenován GM CEE & EMA Jamie Cooke (Střední a Východní Evropa, Střední Východ a Afrika). Cooke přichází z pozice SVP Chief of Staff EMEA. Portfolio Jamese Gibbonse se navíc přizpůsobuje tak, aby kromě trhu ve Velké Británii zahrnovalo i severské trhy a Gibbons se stává GM pro UK & Nordics. Severské trhy budou dále sjednoceny pod vedením Nicklase Norrbyho. Norrby je zodpovědný za business ve Švédsku od roku 2019 a nyní bude přímo podřízený Jamesovi Gibbonsovi. Belenelux bude sjednocen s Německem po vedením GM Germany & Benelux Susanne Aignerové, zatímco Španělsko a Francie budou sjednoceny pod vedení GM Iberia & France Antonia Ruize. Leah Hooper převezme roli SVP D2C Growth & Strategy International a Espen Skoland bude jmenován SVP Communications pro region EMEA.

▲ Jamie Cooke, GM CEE & EMA (foto: Discovery)

Generální ředitel TVN Piotr Korycki oznámil svůj odchod z Discovery. Pozice nebude znovu obsazena, jeho agendu převezme Kasia Kieli, President a MD pro region EMEA, která se tak stane vedoucí osobností polské televizní sítě.

„ Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala Poitrovi Koryckému a manažerům Alco de Jongovi, Laurentovi Prud´hommovi a Amandě Turnbullové za jejich tvrdou práci. Do budoucna jim přeji vše nejlepší ,“ dodala Kasia Kieli.

Business v regionu CEEMCA (Střední a Východní Evropa, Střední Východ a Afrika) bude spojen s Ruskem, Středním Východem a Afrikou a týmem Pay TV Channel - Jamie Cooke bude i nadále zastupovat Victorii Davies (SVP, GM Discovery CEEMCA) během její mateřské dovolené.

zdroj: Discovery