Slovenská TA3 představila nové vedení

02.09.2020 20:43

DNES!

Dnes 2.9.2020 přišel do televize TA3 nový management. Generální ředitelkou se stala zkušená manažerka Mirjana Hron Sikimič, která vedla Společnost 7Plus a byla členkou managementu News and Media Holding a.s.

Na čele zpravodajství a publicistiky bude Zuzana Martináková, bývalá politička a moderátorka, která naposledy působila ve vydavatelství PEREX a.s.

Marketing a komunikaci TA3 povede Oľga Dúbravská, jež odchází z postu výkonné ředitelky společnosti OUT MEDIA SK a má dlouholeté zkušenosti z médií.

„ Do našej spoločnosti prichádza skúsený tím, ktorý vnímame ako prínos z hľadiska ďalšieho vývoja televízie a zároveň ďakujeme predošlému vedeniu, s ktorým plánujeme spoluprácu aj na iných projektoch. Dlhoročná šéfka spravodajstva a neskôr aj generálna riaditeľka Martina Kyselová sa stane viceprezidentkou skupiny Grafobal Group pre oblasť médií ,“ uvedl PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., jednatel televize TA3.

„ Našim cieľom je, aby televízia TA3 bola ešte úspešnejšia a efektívnejšie fungujúca značka na trhu. Chceme byť rešpektovanou monotematickou televíziou všetkých generácií. Je pre nás výzvou stať sa súčasťou TA3 a tešíme sa na jej tím ,“ uvedla Mirjana Hron Sikimič.

Televize TA3 také plánuje změnu právní formy - z s.r.o. na a.s.