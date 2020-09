Dokument z přistání kapsle SpaceX Dragon na Discovery

02.09.2020 14:55

DNES!

NASA ve spolupráci se společností SpaceX téměř po deseti letech vypustila letos v květnu z americké půdy do vesmíru lidskou posádku, která se před časem po dvou měsících v pořádku vrátila domů.

Dokument Kosmický start: Přistání na vodě (Space Launch: Splashdown), který u nás bude mít premiéru v neděli 6. září 2020 ve 21 hodin na Discovery Channel, odhaluje zákulisní záběry z přistání kapsle SpaceX Dragon.

▲ Astronauti Bob Behnken a Doug Hurley (Zdroj: Discovery)

Letos v květnu týmy Discovery a Science Channel ve spolupráci s Washington Post zdokumentovaly start raketoplánu Crew Dragon s první lidskou posádkou od roku 2011 z vesmírného střediska Kennedy v Cape Canareval na Floridě. Společnost Discovery tak nemohla chybět ani u jejího návratu. Stejně jako květnový start mohli dokonce američtí diváci Discovery a Science Channel přistání v Mexickém zálivu sledovat na svých oblíbených stanicích 2. srpna živě. Květnové vysílání oběma kanálům přineslo rekordní sledovanost - dokument Kosmický start: Amerika se vrací do vesmíru (Space Launch: America Returns To Space) byl dokonce hodnocen jako nejlepší pořad v historii Science Channel vůbec.

„ Takové záběry je možné sledovat pouze na Discovery a Science Channel ,“ uvedl pro časopis Science Scott Lewers, Executive Vice President of Multiplatform Programming, Factual & Head of Content. „ Díky Washington Post jsme strávili více než rok dokumentováním cesty společnosti SpaceX, která jako první soukromá společnost na jejím konci vypustila astronauty do vesmíru, a jsme rádi, že jsme mohli být také u jejich bezpečného návratu zpět na Zem a tuto neuvěřitelnou cestu domů tak zprostředkovat našim divákům .“

▲ Kosmický start: Přistání na vodě (foto: Discovery)

Unikátní záběry, které zachycují první přistání amerických astronautů na moři od roku 1975, vznikly díky spolupráci se spisovatelem Washington Postand Christianem Davenportem, díky jehož zkušenostem a kontaktům se filmový štáb dostal až ke klíčovým protagonistům. Davenport je jedním z předních amerických autorů věnujících se mapování komického průmyslu v zemi a zároveň povolaným komentátorem celé události. V dokumentu však nechybí ani odborný komentář současných i bývalých astronautů, včetně Mika Massimina nebo Garretta Reismana, špičkových inženýrů a dalších speciálních hostů včetně dobrodruha Joshe Gatese.

Dokument Kosmický start: Přistání na vodě produkovala pro Discovery Channel společnost Storied Media Group a její výkonní producenti Aaron Fishman, Todd Hoffman a Michael J. Miller. Výkonnými producenty za Discovery Channel a Science Channel jsou Gretchen Eisele, Scott Lewers a Caroline Perez.

zdroj: Discovery