Türksat 5A bude vynesen 8. ledna

07.01.2021 14:17

DNES!

První letošní mise SpaceX se satelitem Türksat 5A má proběhnout 8. ledna ze startovacího pole SLC-40 v Cape Canaveral. Raketa Falcon 9 má vynést do vesmíru satelit Türksat 5A pro tureckého satelitního operátora Türksat 5A.

Nová družice bude zaparkována na novou orbitální pozici 31°E.

Türksat 5A zhotovila a dodala společnost Airbus Defence and Space ve spolupráci s Tureckem. Satelit bude poskytovat televizní služby v Ku pásmu v Turecku, na Středním východě, v Evropě a Africe.

Start byl postupně odložen od 30. listopadu do 31. prosince. Měl proběhnout v noci ze 4. na 5. ledna.

Startovací okno potrvá od 2:28 do 7:20 hodin našeho času (od 1:28 do 6:20 UTC). V případě nepříznivého počasí bude start odložen o den - tedy na 9. ledna.

Co je zajímavé: pro start se chystá 1. stupeň rakety Falcon 9 B1060.4 a bude to jeho čtvrtý let. Dříve byl první stupeň rakety použit k misím GPS III SV02, Starlink 11 a Starlink 14.

Pokud vše půjde dobře, očekává se, e tento stupeň znovu přistane na plovoucí platformě v Atlantiku asi 675 km od místa startu na Cape Canaveral na Floridě. Přistávací plošina již opustila Port Canaveral na první stupeň, což znamená, že let byl měl proběhnout podle plánu.

Další start rakety Falcon 9 je naplánován na 14. ledna ze stejného místa SLC-40.