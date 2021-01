Delší odložení startu FANFAN, ONA a TOP SECRET

14.01.2021 11:47

DNES!

Nové tématické televizní programy ONA, FANFAN a TOP SECRET společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o. odstartují později - pravděpodobně až v roce 2022. Žadatel o licence pro satelitní a kabelové vysílání požádal regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o přerušení řízení o udělení licence.

Společnost BIG SCREEN MEDIA požádala o přerušení řízení, které bylo zahájeno 3. března 2020, o udělení satelitní a kabelové licence s ohledem na přetrvávající pandemii zásadně ochromující podnikatelské aktivity žadatele a investora a to do 31. prosince 2021. V praxi to znamená, že nové programové služby by se mohly objevit na trhu až v příštím roce.

RRTV zároveň odsouhlasila požadavek společnosti Fajn Rock Media, s.r.o. na přerušení vysílání hudební televize REBEL 2 Slušnej kanál a to až do 31. prosince 2021 v souladu se žádostí ze dne 18. prosince 2020. Stanice REBEL 2 přerušila vysílání během první vlny pandemie v dubnu loňského roku.