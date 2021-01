Seznam zakázaných slov na ruském federálním kanálu

16.01.2021 17:07

Ruský federální sportovní kanál Match TV připravil seznam slov, které jsou ve vysílání zakázány. Jde například o slova jako "okej" či "kouč" (trenér).

Komentátorům Match TV byl poslán seznam anglicismů, které jsou ve vysílání zakázané.

V dokumentu nazvaném "Seznam anglicismů" jsou slova rozdělena do tří kategorií: přijatelné pro použití ve vysílání, přijatelné pro použití ve vysílání pouze ve specializovaném vysvětlujícím kontextu a nepřijatelné pro použití ve vysílání.

Poslední kategorie zahrnuje anglická slova jako "underdog" (smolař), "background", "goleador", "coach", "like", "loser", "no name", "okey", "performance" (představení, výkon), "play out", "skill" (dovednost), "trening", "championship" a řadu jiných.

Slova jako "derby", "inside" či "challenge" je možné použít pouze ve vysvětlujícím kontextu. Například slovo "corner" (roh) se objevilo v prvním i třetím seznamu současně.

S iniciativou zakázat používání určitých slov na Match TV přišel šéf Garpromu. Je známo, že Alexej Miller je velkým bojovníkem za čistotu ruského jazyka ve vysílání a nelíbí se mu, aby byl mateřských jazyk "zaplaven" anglicismem.

Match TV je federální sportovní kanál, který vysílá od roku 2015. Patří do holdingu Gazprom Media a je součástí veřejně dostupné nabídky programů v Rusku.

