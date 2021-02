Novinky HD Austria: FOX, Nat Geo a Nat Geo Wild

03.02.2021 10:00

DNES!

Rakouská satelitní a OTT platforma HD Austria rozšířila programovou nabídku o další stanice. Od pondělí 1. února svým zákazníkům nabízí tři nové stanice - Fox, National Geographic a National Geographic Wild.

Všechny tři programové novinky jsou dostupné přes OTT službu na HD přijímačích Austria Sat (MZ-101 nebo MZ-102), PVR boxu (MP-201), Samsung EVO-S přijímači a prostřednictvím aplikace HD Austria. Manuální vyhledávání není nutné, seznam dostupných programů se aktualizuje zcela automaticky.

▲ Programové novinky HD Austria

Placenou televizní službu HD Austria od roku 2010 provozuje lucemburská společnost M7 Group (Canal+ Luxembourg). Hlavní stanice jsou dostupné na satelitu Astra (19,2°E), řadu placených programů poskytuje přes OTT službu. Dále zákazníkům nabízí bohatou videotéku.

HD Austria má více než 200 tisíc zákazníků. Divákům nabízí více než 80 HD a 4K programů a přes 40 prémiových stanic.

Stanice FOX nabízí zábavní obsah s mezinárodně oceňovanými seriály jako "The Walking Dead" a "American Horror Story", stejně tak i vlastní produkci jako "War of the Worlds". Nat Geo vysílá podmanivé dokumenty a dokumentární seriály, Nat Geo Wild přináší dokumenty o světě zvířat ve všech jeho podobách.