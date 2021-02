Eurosport přinese vrcholné zážitky z Australian Open 2021

03.02.2021 11:27

DNES!

Z Australian Open uvidíme všechny zápasy a každý bod. Všechny velké okamžiky budou analyzovat nejlepší tenisoví experti - Mats Wilander, Boris Becker, Justine Heninová a Tim Henman.

Vysílání Eurosportu z Australian Open (8.-21. února) v roce 2021 posouvá hranice sportovního vysílání k limitu možného na lineárních i digitálních platformách.

Součástí více než 300 hodin živého vysílání prvotřídního sportu, které je možné sledovat lineárně a na Eurosport App, jsou komplexní analýzy z oceňovaného studia Cube, interaktivního mixed-reality studia využívajícího rozšířenou realitu. Eurosport se tak opět stává destinací pro fanoušky špičkového tenisu.

▲ Novak Djoković bude obhajovat prvenství z roku 2020 (foto: Getty)

Barbara Schettová bude během Australian Open moderátorkou studia Cube v Londýně. Hlavním expertem bude sedminásobný grandslamový šampion Mats Wilander, který slaví 15 let spolupráce s Eurosportem. Nikdy se nevyhýbá těžkým otázkám a zůstává jednou z nejrespektovanějších osobností ve světě tenisu. Od čtvrtfinále se k nim se svými analýzami připojí bývalá britská tenisová jednička Tim Henman. Dalšími experty Eurosportu ve studiu Cube budou Boris Becker a Justine Heninová, kteří dohromady slavili 13 grandslamových titulů.

Novinkou v programu Eurosportu je pořad Mischa's Missions, v němž Mischa Zverev, starší bratr finalisty loňského US Open Alexandera, přiblíží Melbourne fanouškům v Evropě. Nejen náladu a vůně samotného města, ale i to, co se děje v zákulisí Australian Open.