Bílá královna - nový napínavý seriál na Epic Drama

02.02.2021 11:44

Ve Velké Británii poslední dobou vznikají samé zajímavé seriály, z nichž některé zaujmou nadšence do detektivek, jiné milovníky zvířat a na své si přijdou i zanícení do historie. Ty mohou už brzy zhlédnout dílo s názvem Bílá královna, které je přenese do Anglie v 15. století.

Ačkoliv si toto období mnohdy romantizujeme, vládly mu spíše intriky, zrady a podvody. Hlavními hrdinkami seriálu jsou ženy. Ty nejmocnější z mocných, které se až zoufale snaží získat anglický trůn. Jedná se o Alžbětu Woodwillovou, Markétu Beaufortovou a Annu Nevillovou.

Příběh se odehrává konkrétně v roce 1464 a popisuje situaci v období bratrovražedného boje rodů Yorků a Lancasterů, pro který se vžil název Válka růží. A to kvůli tomu, že oba rody ve svých erbech využívaly právě motiv růže. Bílá královna je založena na knižní trilogii Philippy Gregory, která se na oblast historického románu specializuje dlouhodobě a je to znát. Poměrně mistrně popisuje detaily konfliktu, i když se přitom zaměřuje také na osudy konkrétních postav.

▲ Bílá královna (foto: Viasat)

Válka růží započala kvůli oslabené moci krále, kterým v té době byl chlapec v pubertálním věku. Anglie v té době přišla o většinu svých dosavadních kolonií a samotná země se zmítala v chaosu. Vliv šlechty v té době překonal vliv samotného královského dvora, a tak není divu, že mnozí vycítili příležitost a snažili se získat moc za každou cenu. Jenže ta cena byla možná až příliš vysoká - znamenala vymření 26 z 64 tehdejších anglických šlechtických rodů.

Jako Bílá královna byla označována Alžběta Woodwillová, žena Eduarda IV. z rodu Yorků. Po Eduardově smrti byl králem na krátký čas korunován jejich společný nejstarší syn, který však byl z trůnu brzy svržen a poté společně se svým mladším bratrem zmizel - pravděpodobně byli oba zavražděni. Přesto se Alžbětě i nadále dařilo udržovat svůj vliv. Nakonec se jí dokonce podařilo dojednat svatbu své dcery Alžběty s Yorku s pozdějším králem Jindřichem VII., což mělo za následek ukončení Války růží a zároveň vznik zcela nového rodu Tudorovců, kteří Anglii vládli následující více než století.

▲ Bílá královna (foto: Viasat)

Mistrná minisérie vznikla v roce 2013 pod taktovkou BBC a byla s rozpočtem 25 milionů liber natáčena převážně na různých lokacích v Belgii. Základem seriálu jsou však nejen zmíněné intriky, ale také popis lásky mezi Alžbětou a Eduardem. Seriál se zároveň rozhodně nevyhýbá zobrazování sexuálních scén - až natolik, že se jeho tvůrci nakonec rozhodli pro sestříhání dvou verzí.

Na seriál Bílá královna se brzy mohou těšit i čeští diváci, a to na kanále Epic Drama. První díl se na obrazovky dostane 3. února ve 21:00.

zdroj: Viasat