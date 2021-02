Prima MAX startuje krimi sérii podle Agathy Christie

03.02.2021 12:02

DNES!

Dnes večer ve 20:00 startuje na Prima MAX série kriminálních případů natočených podle knih oblíbené britské spisovatelky Agathy Christie. Diváci se můžou těšit na dva napínavé příběhy z produkce britské BBC vždy o dvou dílech - Agatha Christie: Zkouška nevinny a následně Agatha Christie: Vraždy podle abecedy.

Příběh série Agatha Christie: Zkouška nevinny zavede diváky do sídla rodiny Argyllových, ve kterém byla zabita matka rodiny. Verdikt poroty zní - úkladná vražda! A posílá do vězení adoptivního syna zavražděné, který však tvrdí, že je nevinný. Je to opravdu on, kdo za touhle hrůznou vraždou stojí? Nebo to byl někdo jiný? Po roce a půl od vraždy se všichni Jackovi sourozenci sejdou ve svém rodném domě.

▲ Agatha Christie: Zkouška neviny (foto: FTV Prima)

O dva napínavé večery se postará i série Agatha Christie: Vraždy podle abecedy. Slavný detektiv Hercule Poirot (John Malkovich) musí přerušit poklidnou penzi, když začne dostávat anonymní dopisy, v kterých mu pisatel sděluje, že se stane vrahem bez tváře. Policie ale nebere Poirotova varování vážně a vysměje se mu. Záhy dojde ke třem vraždám s podobným scénářem, který sleduje první písmena abecedy...

Krimi podle Agathy Christie

03.02.2021 20.00 Agatha Christie: Zkouška neviny 1/2

10.02.2021 20.00 Agatha Christie: Zkouška neviny 2/2

17.02.2021 20.00 Agatha Christie: Vraždy podle abecedy 1/2

24.02.2021 20.00 Agatha Christie: Vraždy podle abecedy 2/2

zdroj: Prima