Sledovanost televize loni lámala rekordy

06.02.2021 17:18

DNES!

Čas strávený sledováním televize neustále roste. V roce 2020 strávili diváci sledováním televize rekordní dobu za 24let existence peoplemetrového měření. V divácké skupině 15+ věnovali diváci televizi téměř 4 hodiny denně (3 hodiny 59 minut).

Od ledna do prosince narostl průměrný čas strávený u televize o 43 min (na 4 hodiny 47 minut), což odpovídá průměrné délce hlavní zpravodajské relace. Trend vyšší sledovanosti potvrdil i letošní leden, kdy průměrný čas u televize byl 4 hodiny 45 minut. Odložená sledovanost v loňském roce dvojnásobně rostla.

Data o sledovanosti vycházejí z Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM), kterého se účastní reprezentativní vzorek 1900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4450 jednotlivcům. Projekt realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací.

" Konec roku je již tradičně spojený s pestřejší nabídkou televizních pořadů i vánočních premiér. Dalo by se říct, že v mnohých rodinách patří společné sledování pohádek i filmů mezi vánoční rituály. Loňský prosinec nás přesto překvapil vysokou hodnotou ukazatele ATS (Average Time Spent) ve výši 4 hodin a 47 minut u osob starších 15 let. Průměrná odsledovaná doba se meziročně zvýšila téměř o půl hodiny ,“ říká Hana Havlíčková, analytička ATO. Diváci sledovali pořady v průběhu celého dne, nicméně zajímavé hodnoty byly naměřeny i během hlavního vysílacího času od 19.00 do 23.00, kdy se diváci průměrně denně dívali 1 hodinu 51 minut, od ledna do prosince 2020 tak tato hodnota narostla o 14 minut.

▲ Vývoj ATS, celý den (graf: ATO)

▲ Vývoj ATS, prime time (graf: ATO)

Raketový nárůst odložené sledovanosti

Do popředí se dostává i odložené sledování televize, tedy sledování pořadů v časech, které si zvolí sám divák podle své nálady a časových možností.

▲ Podíl odložené sledovanosti, vývoj ATS, prime time (graf: ATO)

„ Při meziročním porovnání ledna 2020 (17 minut 45 sekund) s lednem v roce 2021 (34 minut 25 sekund) vidíme bezmála dvojnásobný nárůst odložené sledovanosti během dne, poměrově stejný nárůst je patrný i v měsíci prosinec. Růst odložené sledovanosti se stává trendem poslední doby. Nárůst hodnot je zcela jistě ovlivněn i větším množstvím času stráveným doma vlivem pandemie, nicméně věříme, že divák si vytvoří návyk, který nahraje televizi v jejím budoucím soupeření s internetem ,“ vysvětluje Vlasta Roškotová, jednatelka ATO.

Pravidelná televizní data přináší trhu Projekt měření televizní sledovanosti PCEM, organizovaný Asociací televizních organizací (ATO) ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere. Výsledky měření dokazují, že televize je nadále oblíbeným médiem. Zvýšený zájem diváků o klasickou nabídku televizního vysílání nepochybně ovlivňují i mimořádná vládní opatření a více volného času. Je evidentní, že k televizi jako médiu se lidé nadprůměrně obracejí v dobách, které jsou svým způsobem mimořádné (povodně, volby, covid-19 apod.). To však nic nemění na skutečnosti, že televizní obrazovka zůstává zdrojem informací i zábavy a je nadále nejsledovanějším mediatypem, se kterým lidé tráví nejvíce času.

zdroj: ATO