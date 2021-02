S čím vším prorazily ženy britské královské rodiny v dokumentu na TV Spektrum

11.02.2021 09:46

Ženy hýbou světem a o členkách britské královské rodiny to platí dvojnásob. Ať už je to královna Alžběta II., která na trůn nastoupila v pouhých 26 letech a dnes je nejdéle vládnoucí panovnicí v historii, nebo Lady Diana, která nám ukázala, že i členky královského rodu mají srdce na pravém místě.

Dávno po její tragické smrti, kdy byla popularita rodu Windsorů nejistá, princ William světu představil její pomyslnou následnici - Kate Middleton, milující manželku a matku, díky níž lidé opět začali důvěřovat Buckinghamskému paláci. Stejně jako celý svět, i rod Windsorů prošel nedávno významným přerodem, když do svých řad přijal manželku prince Harryho, rozvedenou americkou herečku Meghan Markle.

▲ Královna Alžběta II. (foto: AMC)

1. Kufr s krví a toaletním papírem

Její veličenstvo královna Alžběta II. si s sebou na každou cestu vozí spoustu neobvyklých věcí např. zapečetěný toaletní papír, černý čaj Earl Grey, mýdlo s borovicovou vůní, fotografie svých blízkých, gin i klobásy. Vždy s sebou má také černé šaty. V roce 1952, kdy zemřel její otec, byla totiž na královských cestách a neměla s sebou vhodný černý šat, který by si mohla obléknout při výstupu z letadla. Musela tedy čekat, dokud jí vhodné oblečení bylo do letadla doručeno. Od té doby si vždy pojišťuje, aby se nic podobného neopakovalo. Málokdo ví, že si s sebou královna vozí také svoji krev připravenou k transfuzi, pro případ, že by se jí něco stalo. Královninu krev stráží lékař vojenského námořnictva, který je kdykoli připraven poskytnout jejímu veličenstvu okamžitou pomoc.

2. Její veličenstvo zapálená řidička

Alžběta II. je jedinou osobou ve Velké Británii, která smí řídit bez řidičského průkazu. A řídí velmi ráda. Za volant svého oblíbeného Range Roveru dokonce usedla v době návštěvy Saúdského krále Abdalláha a to v době, kdy měly ženy v Saúdské Arábii zakázáno řídit. Není divu, že tento krok vyvolal velké pozdvižení po celém světě.

3. Mechanička za války

Alžbeta II. za druhé světové války nastoupila k Pomocným ženským sborům, kde působila jako řidička a mechanička. Stala se tak první ženou z královské rodiny, která se stala aktivní členkou ozbrojených složek na plný úvazek. V době své vojenské služby se naučila řídit.

4. Šaty dělají královnu

Královna je velmi dobře známá svým vždy vkusným pestrobarevným šatníkem. Ať už jsou to šaty, kabát nebo klobouk vždy jsou to velmi výrazné barvy a královna je tak v davu nepřehlédnutelná. Pravým opakem tohoto pestrého výběru je její lak na nehty. Již 30 let totiž nosí tentýž odstín, světle růžový Ballet Slippers od značky Essie. Ikonická barva tak vždy bez problémů ladí se vším, co si oblékne.

▲ Lady Diana (foto: AMC)

5. Princezna mnoha poprvé

Nikoho asi nepřekvapí, že to byla právě princezna Diana, která výrazně zamíchala s mnohými královskými zvyklostmi. V roce 1981, když se provdala za prince Charlese, se stala první královskou nevěstou, která měla před sňatkem placené zaměstnání. Jako první také rodila v porodnici. Do té doby bylo tradicí, že se následníci trůnu rodili doma.

6. Šíření osvěty v rukavičkách? Nic pro Lady D

Lady Diana se významně zapsala do historie také v dubnu 1987, kdy byla vyfotografovaná, jak podává pacientovi s HIV ruku bez rukavice. Fotografie pomohla šířit povědomí o viru HIV a vzdělávat veřejnost ve vnímání této choroby. V ten den Diana také otevřela první oddělení HIV/AIDS v londýnské nemocnici Middlesex, určené speciálně k léčbě pacientů s tímto onemocněním.

7. Ostře sledovaný pohřeb

Pohřeb Lady Diany byl jedním z nejsledovanějších v historii, jen ve Velké Británii ho na televizních obrazovkách sledovalo přes 32 milionů diváků. Po své tragické smrti byla Diana pochována v Althorp Estate v Northamptonu, na panství, které patří její rodině už déle než 500 let. Její památce je věnovaný malý ostrov s chrámem na Oválném jezeře, kolem ostrova bylo vysazeno 36 stromů za každý rok jejího života a hrobku stráží čtyři černé labutě.

8. Renesanční princezna

Kate, vévodkyně z Cambridge, byla první královskou nevěstou s vysokoškolským vzděláním. Vystudovala dějiny umění na University of St Andrews ve Skotsku, kde se také seznámila s princem Williamem. Vévodkyně Kate je nejen vzdělaná, ale také velmi sportovně nadaná, věnovala se plachtění, hokeji i tenisu. Strávila dokonce dva měsíce tréninkem, aby se mohla se svou čistě ženskou posádkou dračích lodí utkat s mužskou posádkou na závodech přes Lamanšský průliv. Nakonec se závodu z bezpečnostních důvod ale nezúčastnila.

9. Mladá feministka

V pouhých 11 letech se Meghan Markle postavila proti sexismu. Pobouřila ji totiž reklama, která naznačovala, že jídlo mají připravovat pouze ženy, a tak začínající feministka napsala dopis společnosti Procter & Gamble, pro kterou byla reklama vytvořena, se žádostí o změnu sloganu. Společnost souhlasila a reklamu změnila.

10. Ve víně je pravda

Meghan Markle také kdysi vedla blog o životním stylu s názvem The Tig, který se věnoval jídlu, cestování, módě a kosmetice. Název blogu se zrodil díky tomu, že Meghan zjistila skutečný rozdíl mezi chutí bílého a červeného vína. A to všechno díky italskému červenému vínu s názvem Tignanello, které jí pomohlo pochopit, co je pro ni to pravé. Toto víno má přezdívku „Tig“, která se pro Meghan stala symbolem krásy, cestování a módy.

zdroj: AMC