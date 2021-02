Film Útěk z Pretorie ve středu na AMC

08.02.2021 15:03

DNES!

Téměř celou druhou polovinu 20. století vládl v Jihoafrické republice politický systém založený na rasové segregaci, známý jako apartheid. Tento represivní režim ale začal dostávat výrazné trhliny v 70. letech, kdy rostla obecná nespokojenost, nejen na straně utlačovaných černošských obyvatel.

Právě v této době došlo k fascinující události, dva političtí aktivisté, kteří veřejně vystupovali proti režimu byli za své názory a aktivity uvězněni ve věznici pro bělochy v Pretorii, odkud v roce 1979 úspěšně uprchli. A právě o okolnostech jejich útěku pojednává film Útěk z Pretorie, který uvidíte již 10. 2. v 18:30 na televizní stanici AMC.

Bratři ve zbrani

Tim Jenkin a Stephen Lee se setkali na hodinách sociologie na Univerzitě v Kapském městě. Stali se přáteli a společně se věnovali četbě knih, které režim zakazoval, začali je také kopírovat a rozšiřovat mezi další studenty. Postupně nahlíželi hlouběji do útrob neférového nedemokratického režimu útlaku a sílila v nich touha po změně, k níž se mohli přiblížit pouze cestami, které režim považoval za nelegální. Brzy se dozvěděli o aktivitách Afrického národního kongresu (ANC), politické strany, která byla zakázána a působila v ilegalitě. S politikou ANC se ztotožnili a rozhodli se za jeho hodnoty bojovat. Po nějaké době se jim podařilo stát se členy strany a získali trénink v různých taktikách, zejména jak šířit myšlenky kongresu dál formou letáků, a jak si vytvořit komunikační a finanční struktury.

▲ Útěk z Pretorie (foto: AMC)

Létající letáky v hledáčku policie

V roce 1975 si Lee s Jenkinem opatřili v Kapském městě psací stroj, tiskárnu a kopírku na výrobu letáků a pronajali si garáž a následně malý byt. Nedlouho potom byli vysláni na první misi, jejich úkolem bylo odpálit „letákovou bombu“ v Johannesburgu. Úkol se skvělými výsledky, pomocí několika bomb se jim podařilo rozšířit stovky letáků. Stejnou metodu v následujících letech několikrát úspěšně zopakovali v Johannesburgu i Kapském městě. Nezlomně ve svém úsilí pokračovali dál, ale začaly se objevovat varovné signály, že se dostali do hledáčku tajné policie.

Ačkoli se nikdy nedozvěděli, jak přesně byli odhaleni, byli v roce 1978 za svou činnost zatčeni. Byli převezeni do vazby, rozděleni a vyslýcháni, aniž by jim byla sdělena konkrétní obvinění, a aniž by byli informováni o svých právech. Nedlouho poté byli odsouzeni za distribuci letáků s informacemi o zakázaných organizacích - Komunistické straně JAR a ANC. Jenkin byl odsouzen ke 12 letům vězení, Lee měl strávit za mřížemi 8 let. Tuto dobu měli strávit ve vězení pro bělochy v Pretorii.

Útěk z vězení

Stephen Lee ve vězení od svého otce dostal kopii Motýlka, která ho inspirovala k útěku. Oba aktivisté záhy začali plánovat cestu na svobodu a začali si pečlivě všímat světa kolem sebe do nejmenších detailů. Jenkin propašoval do věznice peníze a začal vyrábět dřevěné klíče, kterými dokázali otevřít všech 9 dveří, které jim stály v cestě. V prosinci 1979 Tim Jenkin, Stephen Lee a politický aktivista Alex Moumbaris úspěšně uprchli z vězení v Pretorii. Při útěku se setkali s mnoha dalšími nepředvídatelnými překážkami, nakonec jim pomohl i další politický vězeň Denis Goldberg, který na sebe upoutal pozornost dozorců a uvolnil jim cestu na svobodu. Potom, co úspěšně proběhli branami věznice, útěk nebyl zdaleka u konce. Museli se co nejrychleji dostat pryč z Jihoafrické republiky, okamžitě vyrazili na náročnou cestu přes Mosambik, Zambii, Angolu a Tanzanii rovnou do Londýna.

Fascinující příběh Tim Jenkina a Stephena Lee můžete zhlédnout ve filmu Útěk z Pretorie již 10. února v 18:30 na televizní stanici AMC. Jenkin se osobně účastnil natáčení v australském Adelaide, kde radil s přízvukem a dalšími detaily útěku Danielu Radcliffeovi, který ho ve filmu ztvárnil a sám se ve filmu objevil jako komparzista v roli vězně.

zdroj: AMC