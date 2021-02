Indonéský satelit Telkom 3 shořel v atmosféře

08.02.2021 14:29

S hmotností 1 845 kg při startu vstoupil do zemské atmosféry indonéský telekomunikační satelit Telkom 3, který byl ztracen v důsledku neúspěšného startu ruské rakety Proton M dne 6. srpna 2012.

Podle americké armády, jejíž NORAD sleduje objekty na oběžné dráze, vstoupil do atmosféry 5. února kolem 9:35 hodin času UTC (+/- 7 minut) indonéský satelit Telkom 3 (označený COSPAR-ID 2012-044A, NORAD-ID 38744). Nebylo hlášeno, zda se nějaké nespálené úlomky ze satelitu dostaly na zemský povrch, ani nebylo určeno přesné místo jeho vstupu do atmosféry. Bylo pouze potvrzeno, že se to mohlo stát nad Mongolskem nebo v Číně poblíž hranic s Mongolskem. Družice směřovala k Tichému oceánu. Je zajímavé, že před vstupem do atmosféry letěl indonéský satelit nad Evropou.

Připomeňme, že satelit Telkom 3 postavila ruská společnost ISS Reshetnev. Jeho telekomunikační zařízení poskytla firma Thales Alenia Space. K dispozici měl 32 transpondérů v pásmu C a 16 v Ku. Měl pracoval na pozici 118°E. Bylo to poprvé (a možná i naposledy), kdy Indonésie koupila satelit z Ruska.

Telkom 3 byl vypuštěn z Bajkonuru spolu s ruským komunikačním satelitem Express MD2 v srpnu 2012 za pomocí nosné rakety Proton M. Šance, že se satelit dostane na určenou oběžnou dráhu, byly nulové a proto byla družice považována za ztracenou. O osm let později, v lednu 2021, byl Telkom 3 opět detekován a byl nad zemskou atmosférou. Dne 30. lednu 2021 dosáhl satelit výšky méně než 200 km. Naposledy byl objekt pozorován 5. února, byl 10 km od zemského povrchu. Družice o hmotnosti 1 845 kg neobsahovala radioaktivní materiály a odhaduje se, že většina hmoty satelitu shořela, když vstoupila do atmosféry, přičemž po sobě zanechala 10-40 procent hmotnosti své původní hmotnosti.

Nástupcem ztraceného satelitu se stal Telkom 3S se vzletovou hmotností 3 550 kg. Byl postaven společností Thales Alenia Space (a nikoli ruskou společností) na platformě Spacebus 4000B2. Měla 24 transpondérů v C pásmu, dalších 8 v C pásmu a 10 v Ku pásmu. Start rakety Ariane 5 se satelitem Telkom 3S proběhl 14. února 2017 v 18:39 místního času z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Telkom 3S zahájil svoji misi z orbitální polohy 118°E, kde pracuje dodnes.

zdroj: satkurier.pl + space-track.org + lapan.go.id + harianhaluan.com