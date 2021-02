Ledoví Vikingové, drsný boj o přežití na Viasat Explore

08.02.2021 14:43

Slyšeli jste už někdy o ledových Vikinzích? Jde o potomky skutečných islandských Vikingů, kteří v Kanadě na jezeře Winnipeg dodnes chytají ryby. V mrazivých podmínkách přitom jde o jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě.

Přesto ho každoročně stále vykonává okolo sedmi stovek lidí.

Rybaření na ledu dnes sice působí jako klasický koníček, byť trochu odvážnější než mnohé jiné. Sportovní faktor zde však hraje spíše podružnou roli. Na počátku totiž byla snaha o přežití kruté zimy. Mnoho mužů tak zápasilo na hranici svých sil o to, aby své rodině a komunitě přinesli aspoň nějaký úlovek a mohli tak přežít do dalšího jara.

Ponořme se společně do příběhu rybářů na jezeře Winnipeg. Tedy ne doslova, přeci jen je tam dost velká zima. Naštěstí se do tohoto příběhu můžeme ponořit zprostředkovaně, a to díky osmidílnému dokumentárnímu seriálu Ledoví Vikingové (původně Ice Vikings), který si čeští diváci mohou z pohodlí svého obýváku naladit od čtvrtka 11. února ve 21:45 na kanále Viasat Explore.

▲ Ledoví Vikingové (foto: Viasat)

Ledové rybaření má dlouhou historii

Ledové rybaření neboli rybaření na dírkách má na severu - ať už tom evropském, asijském nebo americkém - poměrně dlouhou historii. Ostatně aby zde lidé přežili kruté zimy s teplotami hluboko pod bodem mrazu, museli bojovat. Bojovat o každou rybu, kterou se jim pod silnou vrstvou ledu podařilo získat. Zatímco dnešní rybáři - byť podobně zocelení jako jejich předchůdci - mohou v každém svém úlovku vidět dolary, ti v minulosti v nich viděli primárně jídlo. Obživu, která jim pomohla překonat dlouhé období zimy.

Historikové si nejsou jisti tím, kdy přesně se právě v Kanadě s ledovým rybařením začalo, ale první nálezy, které tyto postupy dokumentují, pocházejí z doby před přibližně dvěma tisíci lety.

Ledoví Vikingové postupně vylepšovali svoje metody: zatímco na počátku spíše primitivní sekyrkou jen vykutali díru v ledu a pak s dřevěným kopím čekali na rybu, která právě plavala okolo, začali být v čase sofistikovanější. Nad děrami v ledu tak později začali stavět malé jurty, které zabránily průniku světla k hladině pod ledem a ryby tak přestaly tušit, že se nad nimi nacházejí rybáři. Navíc si tito lidé začali vyrábět dřevěné návnady připomínající malé rybky, na které lákali větší úlovky.

▲ Ledoví Vikingové (foto: Viasat)

I dnešní rybáři musejí být trpěliví

Jakkoliv se dnes oproti minulosti změnily technologie, rybaření na dírkách je prakticky pořád stejné. I dnešní rybáři musejí být trpěliví, aby si byli schopni zajistit svoje živobytí. Často bojují i s teplotami na úrovni -40 °C. Přestože některé úlovky mohou mít cenu zlata, je kromě vytrvalosti třeba ještě trochu toho štěstí.

Dokumentární seriál Ledoví Vikingové sleduje rybáře, kteří si tuhle složitou profesi vybrali teprve před pár lety, i takové, jejichž rodiny mají v rybaření na dírkách na jezeře Winnipeg 150letou tradici a zkušenosti. Kromě trpělivosti a štěstí je do rovnice nutné započítat ještě obezřetnost. Například led unese hmotnost rybáře teprve tehdy, když je minimálně osm centimetrů tlustý. Zároveň musí být neustále monitorována teplota, protože při náhlé oblevě může odtát led v řádu několika minut. A vyzkoušet je třeba také hloubku vody v konkrétním místě. Totiž tam, kde je jezero mělčí než 3 - 4 metry, se může snadno stát, že vám síť přimrzne zespodu k vrstvě ledu.

Většina dnešních ledových Vikingů dnes kombinuje staré metody s moderními technologiemi. K proděravění ledu využijí vrtáky a následně měří hloubku vody prostou rybářskou sítí, ke které je uvázaný kámen - a zbytek už nechají na gravitaci.

Nechte se také zlákat mrazivou atmosférou dokumentárního seriálu Ledoví Vikingové na kanále Viasat Explore a pronikněte do drsného světa ledových rybářů.

