Jak se staví sen v novém kabátě - Postav si sen!

11.02.2021 09:22

Postav si sen! je nový seriál o přeměnách bytu, navazující na oblíbený pořad Jak se staví sen. Opět vás čekají zajímavé, často i nečekané bytové proměny a lidské osudy. V deseti nových dílech vás bude tradičně provázet moderátorka Iva Kubelková.

Jaké budou novinky? Proměna musí proběhnout do 36 hodin. Těšit se můžete na deset designérů - dvě stálé dvojice a tři nové designérské páry, které poskytnou nápady na to, jak si s přestavbou poradit.

Pracovní sílu ovšem musí zajistit účastníci pořadu. Materiál a cenné rady dodají partneři seriálu, kteří navrhnou vhodný materiál nebo vybavení, vysvětlí jeho výhody a funkce, vyberou potřebné produkty, a případně pomohou i s rekonstrukcí. Realizace tak probíhá za úzké spolupráce rodiny s designéry a partnery pořadu.

Premiérové díly můžete sledovat od pondělí 22. února ve 21.35 na Primě.

Postav si sen! je nový pořad, ve kterém moderátorka Iva Kubelková a oblíbení i noví designéři budou plnit sny o lepším bydlení. Tentokrát ale i aktéři proměny budou muset přiložit ruku k dílu a aktivně se zúčastní přestavby. Můžou tak splnit přání svým nejbližším, o kterých už dlouho sní, ale na jeho realizaci chybí finanční prostředky.

▲ Postav si sen! (foto: FTV Prima)

Partneři proměn dodají materiál, designéři nápady a vybraní účastníci si svůj sen společně postaví. Tentokrát bude na vše šibeničních 36 hodin. Těší se na vás ostřílené dvojice designérů: Kamila a František nebo Andrea a Marek, ale také nové tváře Zuzana + Viktor, Veronika + Renata a Jaroslava + Hana.

Představme si designéry:

Ing. arch. Kamila Douděrová: Kamila je absolventkou Fakulty architektury na pražském ČVUT, zkušenosti získala také během stáže ve Francii na École d´architecture de Nantes. U svých návrhů se snaží spojit funkčnost, nápadité barvy, a hlavně naslouchá požadavkům klientů, vůči kterým se snaží být maximálně empatická. Každý její návrh je originál. Miluje kubismus, obdivuje gotiku. Od roku 2010 má vlastní architektonické studio KamiDesign. A je jedinou designérkou, která se objevuje v pořadu nepřetržitě od začátku vysílání.

Ing. František Kobližka: Charismatický František absolvoval Vysokou školu pozemního stavitelství a architektury. V nitru se necítí být ani architektem, ani designérem, ale vlastně poradcem, psychologem, obchodníkem, návrhářem, rétorem, průvodcem i dělníkem. Františkovým krédem je spokojenost zákazníka. Jeho specializací posledních let jsou interiéry koupelen.

Ing. Andrea Hylmarová: Andrea vystudovala mezinárodní obchod na VŠE. Poté, co propadla designu, absolvovala diplomové studium na pražské DesignŠkole. Interiérovému designu se naplno věnuje od roku 2011. Při navrhování je pro ni středobodem klient a jeho důkladné poznání. Baví ji posouvání vlastních hranic a proces neustálého učení. Má ráda stylově čisté, lehce noblesní a maximálně funkční interiéry.

Ing. Marek Povolný: Vystudoval ČVUT, Fakultu stavební, obor pozemní stavby a architektura. Marek je velmi zkušený a uznávaný architekt. Své profesi se věnuje už 20 let. Má za sebou velké množství úspěšných realizací. Jeho přístup je moderní, ale musí vycházet z potřeb klienta a nesmí popírat jeho osobnost. Jeho motto zní: „Nedělit estetiku a funkčnost.“

Zuzana Schubertová: Designu interiérů se věnuje již jedenáctým rokem. Absolvovala diplomové studium na škole designu Intermezzo. Najdete ji v interiérovém studiu Epes Rádes. V roce 2013 otevřela svůj obchod, kde, jak sama říká, toužila propojit interiérové navrhování s prodejem netradičních bytových doplňků, autorských výrobků, stínidel na míru a tapet. Ráda podporuje české ruce a autorskou výrobu. „Tvořit domov pro druhé je něco, co mě neskutečně naplňuje. Každý můj klient ve mně zanechá kousek ze sebe a já v jeho interiéru zase ten svůj. Je to fascinující. Není to jen o designu. Práce designéra je vlastně propojením kreativity, ergonomie, psychologie a empatie zároveň.“

Viktor Čikoš: Viktor většinu svého času strávil na stavbách, kde působil jako stavební dozor. A několik posledních let zúročuje své zkušenosti ze stavebnictví společně se svojí partnerkou Zuzanou, kde má na starost právě stavební část společných projektů. Rád vaří, má rád motorky a adrenalin všeho druhu - cestování bez střechy nad hlavou, lezení po skalách i seskoky z výšek. Občas si i pěkně nabil nos, ale to už k životu patří.

Ing. arch. Hana Šmejkalová: Hana absolvovala obor architektura a stavitelství na ČVUT v Praze a po zahraniční stáži na TUE v Nizozemsku zakotvila u interiérového designu. Několik let pracovala v pražskému studiu, poté na nějaký čas přesídlila do Londýna. Má za sebou desítky rekonstrukcí bytů a rodinných domů a je mistryní v práci s prostorem a centimetry. Ve svých realizacích klade důraz na to, aby nejen design, ale i funkčnost byly odrazem individuality klienta. Někdy je to adrenalin, ale čiré nadšení z každého dokončeného projektu vnímá i po letech stále stejně.

Jaroslava Hájková: Interiérovému designu se Jarka naplno věnuje posledních pět let. S návrhy interiérů „koketovala“ už od dětství. To hlavní rozhodnutí přišlo během studia na pražské Interier design škole Intermezzo. V té době se sice ještě pohybovala ve světě manažerských pozic v amerických korporacích, ale úspěšné zakončení studia v roce 2015 rozhodlo. Její předností je umění naslouchat, pochopit osobnost a individualitu klienta - a to vše převést do konkrétního návrhu. Proto každá její realizace je originál. Jarka miluje výzvy a ráda se učí nové věci, v jejím portfoliu najdete jak návrhy bytů, domů, restaurací, hotelů, kancelářských prostor, tak i malého balkónku. Obdivuje eklektismus. Od 2017 má vlastní studio Variété Design.

Renata Papai: K navrhování interiérů se dostala oklikou. Měla být účetní, dokonce několik let pracovala v bance. Celý život ji ale provází vášeň pro krásný interiér, a tak v roce 2009 absolvovala pražskou DesignŠkolu, aby se této profesi mohla věnovat naplno. Na interiér se dívá jako na celek, kde je perfektně řešená dispozice a vhodná kombinace materiálů základem dobrého výsledku. Svým klientům se snaží naslouchat, přizpůsobit se jejich požadavkům, a zároveň ctít funkci a estetiku. Klienty provází přes proces návrhu i realizace, což považuje za nedílnou součást této krásné práce. Motto: „Někdy pomůže podívat se na interiér z jiného úhlu nebo si přizvat designéra.“

Ing. arch. Veronika Haroldová: Veronika vystudovala Fakultu architektury na ČVUT a po praxi v projekčních kancelářích založila v roce 2003 vlastní architektonický ateliér. Návrhy interiérů jsou její vášní, ale ráda přesahuje i do jiných oborů: maluje obrazy, navrhuje designové lustry nebo drobnou grafiku. Základem její filozofie je empatie a cit: s klienty navazuje přátelské vztahy a v interiérech ctí jejich génius loci. Vedle své praxe se již téměř 20 let věnuje psaní článků a je autorkou dvou knih: „Styly interiérů“ a „Sám sobě architektem“. V televizi jste ji mohli zahlédnout např. v pořadu „Receptář prima nápadů“. Motto: „Zlepšovat lidem interiéry znamená zlepšovat jim život.“

zdroj: FTV Prima