LG má pro rok 2021 nejvíce nových modelů televizorů

16.02.2021 14:08

DNES!

Rozšířený lineup pro letošní rok přinese také modely, mezi nimiž nebudou chybět zbrusu nové QNED Mini LED televizory a vylepšené NanoCell televizory společnosti LG Electronics (LG).

Firma LG představila kompletní portfolio televizorů, které v letošním roce uvede na trh. Zákazníkům nabídne vůbec nejvyšší počet modelů, které kdy v jednom roce na trh uvedla, a chybět nebudou ani televizory OLED, QNEDMini LED nebo NanoCell. Nové produkty přinesou ještě širší možnosti volby velikosti obrazovky. Úhlopříčky modelů začínají na kompaktní hodnotě 43 palců, nově nebudou chybět televizory s 83 palci. Vrcholem letošní nabídky pak bude úhlopříčka s ohromujícím parametrem 88 palců.

Letošní modely OLED televizorů LG (z řad Z1, G1, C1, B1 a A1) se pyšní samosvítícími pixely, které jsou zárukou ultra-ostrého a ultra-realistického zobrazení spolu s plynulým, přirozeně působícím pohybem. Samozřejmostí je také ultra-tenký design, jenž se stane ozdobou každého interiéru. Ve všech modelech z řady G1 nechybí nové prémiové OLED panely označení jako „evo“, jimiž LG definuje další krok ve vývoji tohoto typu televizorů. Nové OLED evo panely mají vyšší svítivost, a tedy i vyšší jas spolu s přesným, výjimečně ostrým a realistickým obrazem. Díky tomu divákům neuteče jediný detail.

▲ Produktová řada LG OLED televizorů (foto: LG)

Mezi zákazníky nejoblíbenější řada OLED televizorů LG s označením C1 přinese dosud nejširší škálu úhlopříček tak, aby se přizpůsobila přáním uživatelů i jejich možnostem z hlediska velikosti interiéru. Zejména do menších pokojů se hodí panely s úhlopříčkou 48 palců, lze si ale vybírat až do úhlopříčky 83 palců. Pro zákazníky, kteří si chtějí užívat domácí zábavu v kvalitě OLED a zároveň hledají cenově dostupnější modely, jsou televizory z řad B1 a A1 přesně tím, co hledají.

Revoluční novinkou roku 2021 jsou Mini LED televizory s technologií QNED, které posouvají kvalitu obrazu LCD televizorů o velký krok kupředu. Budou dostupné v rozlišení 8K (modely QNED99 a QNED95) a 4K (modely QNED90 a QNED85). Televizory s rozlišením 4K jsou vybaveny technologií Quantum Dot NanoCell, což znamená kombinaci technologií Quantum Dot a NanoCell spolu s miniLED podsvícením. Díky tomu si diváci v porovnání s běžnými LCD televizory užijí ještě hlubší černou, zářivější a přesnější barevy a také výraznější kontrast.

▲ Produktová řada LG QNED televizorů (foto: LG)

Televizory LG QNED Mini LED nastavují nový standard pro kategorii LCD televizorů a uživatelům umožňují vychutnat si excelentní kvalitu HDR obrazu a užít si ještě působivější zážitek ze sledování, a to díky kombinované síle technologií NanoCell Plus a Quantum Dot. Ty jsou zárukou vylepšené červené a zelené, zatímco modrá vlnová délka je vyzařována z LED diod podsvícení.

Modely televizorů LG s technologií NanoCell budou v letošním roce dostupné v široké škále modelů, a to jak ve variantě 8K (modely NONO99, NANO95), tak i ve variantě 4K (modely NANO90, NANO85, NANO80, NANO77 a NANO75). Displeje všech výše uvedených modelů se mohou pochlubit technologií NanoCell, která využívá nanočástic k filtrování nevýrazných barev a zvýšení jejich čistoty. Výsledkem je zářivý a zcela věrohodný obraz, který ještě umocní zážitek ze sledování filmů i kulturních nebo sportovních událostí.

▲ Produktová řada LG QNED MiniLED televizorů (foto: LG)

Díky kompatibilitě s nejnovějšími standardy a formáty obsahu a zcela novým funkcím, které je výrazně odlišují od konkurence, přinášejí prémiové modely televizorů LG pro rok 2021 jak vynikající kvalitu obrazu, tak hlavně pohlcující zážitek z domácí zábavy. Mimo jiné nechybí podpora Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO či mód Filmmaker Mode ™, a tak si diváci vychutnají nejnovější filmy, seriály i dokumenty v té nejvyšší kvalitě zvuku i obrazu.

Doplňme, že mezinárodní agentura Intertek, která provádí testování produktů, udělila OLED televizorům LG certifikát garantující stoprocentní věrnost zobrazení barev, což posouvá požitek ze sledování do zcela nové kategorie 1. Další certifikáty potvrdily, že jsou televizory LG také extrémně šetrné ke zraku. Osvědčení od společnosti TÜV Rheinland je zárukou, že displeje televizorů vyzařují jen minimum modrého světla, laboratoř Underwritters Laboratories zase televizory LG vyhodnotila jako TV bez blikání.

Vedle milovníků filmů a seriálů jsou televizory LG zvlášť oblíbené u hráčů počítačových her. Nadstandardní herní zážitek bude pak v roce 2021 opět posunut na nový level. Technologie Game Optimizer umí automaticky rozpoznat typ hry a podle toho také nastavit nejlepší obraz. Game Optimizer si hravě poradí jak se střílečkami v první osobě, tak i s RPG či strategiemi v reálném čase.

▲ Produktová řada LG NanoCell NANO95 televizorů (foto: LG)

Společnost LG ale myslela také na sportovní fanoušky, kterým už díky funkci Sports Alert neunikne jediný zápas ligy nebo oblíbeného týmu. Diváci zvlášť při sportovních utkáních ocení také technologii OLED Motion Pro, která zvyšuje plynulost obrazu, a tak dá vyniknout každému detailu. Funkce Bluetooth Surround Ready zase umí televizory LG propojit s několika Bluetooth reproduktory zároveň; prostorový zvuk a zážitek srovnatelný s tím na stadionech je pak otázkou pár chvil.

Všechny modely televizorů LG pro rok 2021 LG podporují pokročilou možnost připojení HDMI 2.1 a mají vylepšený zpětný zvukový kanál (eARC), což zjednodušuje proces připojení televizoru ke zvukovému systému a zároveň optimalizuje zvuk. Podporován je také automatický režim s nízkou latencí (ALLM), jenž poskytuje plynulé hraní her i sledování pořadů téměř bez zpoždění. Vybrané modely televizorů LG podporují také řadu dalších funkcí HDMI 2.1.

Většina letošních modelů televizorů LG je rovněž vybavena procesorem α (Alpha) 9 Gen4 AI.2 Inovovaný procesor integruje vylepšené hluboké učení a zvyšuje výkon upscalingu, aby obsah v jakékoli kvalitě vypadal na nadstandardním rozlišení nových televizorů ostře a detailně. Procesor α9 Gen4 ale pracuje také s aktuální hladinou světla v místnosti a podle ní optimalizuje vizuální výstup v každé scéně, ať už uživatel sleduje či hraje cokoliv.

▲ Produktová řada LG OLED A1 televizorů (foto: LG)

Kvalitu obrazu dále vylepšuje technologie AI Picture Pro, která rozpoznává objekty na obrazovce a zpracovává je samostatně. Díky tomu je obraz nejen realisticky trojrozměrný, ale také dostatečně hluboký. Technologie AI Sound Pro pak kombinuje dvoukanálový zvuk s virtuálním prostorovým zvukem 5.1.2, zatímco automatické vyrovnávání hlasitosti zajišťuje konzistentní hladinu zvuku při přepínání mezi kanály nebo aplikacemi.

I ovládání nových televizorů LG doznalo značných vylepšení. Modely jsou vybaveny nejnovější intuitivní platformou pro chytré televizory LG s názvem webOS 6.0. To má nové uživatelské rozhraní, které přináší rychlejší přístup k aplikacím a jednodušší vyhledávání obsahu s nativními osobními doporučeními. Na přepracovaném dálkovém ovládání Magic Remote jsou klávesové zkratky pro populární poskytovatele obsahu, díky kterým uživatele od oblíbených služeb dělí pouhé stisknutí jednoho tlačítka.

Vybrané řady televizorů, jednotlivé modely a velikosti obrazovek se do maloobchodní sítě vybraných prodejců začnou naskladňovat v prvním čtvrtletí. Uvedení dalších modelů proběhne v průběhu zbytku roku. Konkrétní data a modely budou postupně oznamovány dle jednotlivých zemí a regionů.

zdroj: LG