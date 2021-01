Stick Y2 - pro rozšíření multimediálních funkcí televizoru

18.01.2021 11:41

EVOLVEO představuje multimediální centrum Stick Y2, které je postavené na platformě Android. EVOLVEO MultiMedia Stick Y2 je díky malým a kompaktním rozměrům vhodný zejména pro přímé zapojení do HDMI konektoru televize.

S rychlým vývojem digitálních služeb a novou dostupností digitálního obsahu z různých platforem rostou nároky na chytrý hardware, který by umožnil tento digitální obsah přehrávat. U současných chytrých televizí a zejména u starších „hloupých“ jsou některé funkce a dostupnost platforem omezeny nebo zcela vyloučeny. Řešením jsou alternativní systémy, nejčastěji tzv. multimediální centra.

Multimediální centrum je externí BOX, plastová krabička, která softwarově doplňuje chybějící funkce, jako je např. podpora kodeků, přístup k online videím, ukládání, třídění a sdílení dat a další funkce. Při koupi multimediálního boxu je nutné brát v potaz i následné umístění a zapojení. Většina běžných boxů se instaluje vedle televizoru, což může být problém v případě zavěšeného televizoru na zdi či u jiného obdobného umístění, zejména pokud má být kabeláž skryta. Televizor se také může nacházet na veřejných místech, např. v restauraci, lékárně, obchodě nebo na hotelové recepci a takové umístění televizoru v podstatě nedovoluje instalaci klasických boxů.

EVOLVEO pro tyto situace nabízí malý, a přesto výkonný multimediální stick, který pracuje jako klasický box, ovšem vyniká malými rozměry a silným výkonem. Pod malými rozměry si můžeme představit standardní klíčenku/flash disk do kapsy. EVOLVEO Stick Y2 se na rozdíl od jiných zařízení nezapojí do USB ale přímo do konektoru HDMI, který bývá umístěn rovnoběžně na zadní straně TV.

Hlavní přednosti EVOLVEO MultiMedia Stick Y2 jsou, mimo už zmíněných fyzických rozměrů, podpora HDMI 2.1, přehrávání obrazu ve 4K Ultra HD s HDR10+ s frekvencí až 75 snímků za vteřinu. Na internet se připojuje pomocí duální Wi-Fi, stick obsahuje slot na MicroSD kartu, 1 × USB 2.0, Bluetooth 4.2. Zařízení pohání čistý Android verze 9 Pie (AOSP) bez přidaných nadstaveb, který známe z mobilních telefonů nebo tabletů. Tím je umožněno běžným i náročnějším uživatelům využívat pokročilé funkce a aplikace dostupné z knihovny Google Play.

Dostupnost a cena

EVOLVEO MultiMedia Stick Y2 je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců. Doporučená koncová cena je 1 490 Kč včetně DPH.

EVOLVEO MultiMedia Stick Y2 a jeho specifikace

• Čtyřjádrový 64bitový procesor 1.5 GHz ARM® Cortex A53

• Grafický čip ARM G31™ s podporou OpenGL ES 3.2

• 2GB operační paměť

• 8GB eMMC 5.0 vnitřní úložná paměť s možností rozšíření microSDHC/SDXC kartou

• HDMI 2.1 s podporou HDR 10+, HLG a CEC

• Podpora videa až do rozlišení 4K UltraHD při 75 snímků za vteřinu

• Dálkové ovládání s připojením externího přijímače

• Indikační modrá LED dioda

• Zcela tichý provoz bez ventilátoru

• Podpora připojení flash USB klíčenek nebo externího disku

• Podpora připojení externí klávesnice, myši nebo gamepadu

Softwarová specifikace

• Podpora H.265, HEVC, HDR 10+

• Operační systém Android 9 Pie

• Podpora online aktualizace firmware

• Aplikace ke stažení z Google Play

Rozhraní

• HDMI 2.1 (zpětně kompatibilní se staršími HDMI)

• Duální WiFi 2.4/5.8G, 802.11b/g/n/ac

• 1 × USB 2.0

• Čtečka paměťových karet microSDHC/SDXC (až do kapacity 32GB)

• Bluetooth 4.2

• Vstup pro napájecí zdroj

• IR externí konektor

• Rozměry zařízení: 94 × 31 × 15 mm

Balení obsahuje

• EVOLVEO MultiMedia Box Y2

• Dálkové ovládání (baterie jsou součástí balení)

• HDMI adaptér

• Napájecí zdroj

• MicroUSB kabel

• IR externí přijímač pro lepší příjem signálu

• Uživatelský manuál

