Květen na Warner TV: Filmy pro fanoušky LEGA a Supermana

12.04.2024 14:17

Nový televizní kanál Warner TV přichystal pro diváky v České republice i na příští měsíc řadu atraktivních filmů a seriálů. Květnové a červnové středy budou patřit fanouškům stavebnic LEGO.

Česká verze Warner TV přinese LEGO příběh (2014), LEGO příběh 2 (2019), LEGO Ninjago film (2017) a LEGO Batman film (2017).

Nedělní pozdní večery v květnu a červnu budou patřit komediím Vzorový otec (2017), Dál než se zdálo (2010), Týden bez závazků (2011), Volte mě! (2012), Co by kdyby (2017), Předměstí (1996), Přeber si to znovu (2002), Bez kalhot XXL (2015) a Vincentův svět (2015).

▲ Logo Warner TV (foto: WBD)

Sci-fi úterky nabídnou tituly jako 2001: Vesmírná odysea (1968), Pleasantville: Městečko zázraků (1998), Astronaut (2006) a Beetlejuice (1988).

Mezi pátečními trháky v květnu program uvede Madisonské mosty (1995), Rachel (1968), Jmenuji se Sam (2001), Alice už tu nebydlí (1974) a Selena (1997).

Nedělní primetime bude nadále patřit superhrdinům. V květnu přinese postupně filmy se Supermanem (1978, 1980, 1983, 1987 a 1996).

Ze seriálové produkce se na Warner TV diváci dočkají titulu Smallville a to vždy po dvou dílech od pondělí do neděle kolem 12. hodiny. Super drbna bude na diváky čekat ve stejném rozsahu kolem 16. hodiny, Hranice nemožného kolem 18. hodiny. Každé pondělí kolem 22. hodiny Warner TV uvede dvě epizody seriálu Roswell: Nové Mexiko. Ve středu ve stejnou dobu seriál Policajti z L.A.