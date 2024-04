SATRO: MS v hokeji pro všechny zákazníky bez doplatku

12.04.2024 12:36

DNES!

Šampionát MS v ledním hokeji bude dostupný pro všechny zákazníky televizní služby společnosti SATRO bez ohledu na jejich objednaný programový balíček.

Společnost SATRO umožní sledovat svým zákazníkům sportovní události i filmové a seriálové premiéry díky dvěma kanálům v rámci volného vysílání - stanicím JOJ Šport a AMC.

Kanál JOJ Šport najdou zákazníci během tohoto měsíce v nabídce SATROdigital MINI, MINI SK a MINI KOMPLET nebo v nabídkách SATROanalog KDS. Stanice AMC bude během dubna (apríla) v nabídkách SATROdigital MINI, MINI SK a MINI KOMPLET.

Se stanicí JOJ Šport mohou klientu SATRO s.r.o. sledovat MS v ledním hokeji hráčů do 18 let. Mistrovství světa se tento rok hrají ve finských městech Espoo a Vantaa od 25. dubna do 5. května 2024. Mladí slovenští hokejisté si ve své skupině A (město Espoo) změří síly postupně se soupeři z USA, Finska, Lotyšska a Norska. Slovenská reprezentace začíná turnaj 25.4. s obhájci titulu - hokejisty USA.

JOJ Šport bude dostupná pro všechny klienty společnosti SATRO i příští měsíc v rámci služby SATROdigital. V květnu bude druhým programem v rámci volného vysílání dětská stanice MINIMAX, kterou bude operátor poskytovat všem klientům služby SATROdigital a SATROanalog.