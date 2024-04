CANAL+ v květnu: Seriál O penězích a krvi či Sugar na Apple TV+

11.04.2024 11:59

V květnu streamovací platforma CANAL+ uvádí premiéru očekávaného seriálu O penězích a krvi Xaviera Giannoliho, poslední řadu úspěšného amerického seriálu Znovu 20 Darrena Stara, nový kanadský seriál Potížistka a britský televizní film Neviditelný důkaz.

Z dílny Apple TV+ doporučujeme seriál Sugar s Colinem Farrellem, drama Palm Royale nebo komedii Argylle: Tajný agent.

O penězích a krvi (Of Money and Blood, 2023)

14. května

Unikátní série francouzského režiséra Xaviera Giannoliho O penězích a krvi z vlastní produkce CANAL+ Original popisuje podvod století, k němuž došlo v roce 2009 v Evropské unii. Z nově vzniklého finančního trhu s emisními povolenkami, který byl založen pro boj proti klimatickým změnám, mizí miliardy. Je za tím dvojice podvodníků z pařížské dělnické čtvrti Belleville a burzovní makléř z vyšších kruhů, kteří se spojí a okrádají trh Evropské unie zvaný Overgreen. Stále unikají zarputilému vládnímu vyšetřovateli. Hon za pravdou a spravedlností začíná v Paříži a pokračuje po celém světě, od Las Vegas až po Tel Aviv. Režisér Xavier Gainnoli uvedl seriál ve světové premiéře na festivalu v Benátkách v roce 2023.

Znovu 20 (Younger, 2021)

Závěrečná, sedmá řada romantického komediálního seriálu amerického tvůrce Darrena Stara opět sleduje pracovní i životní dilemata Lizy a jejích přátel. Seriál Znovu 20 je plný humoru, komplikací a situací, které vznikají z Liziny dvojí identity. Díky skvěle vystavěnému scénáři se zábavně dotýká důležitých společenských otázek. V hlavní roli exceluje Sutton Foster. Seriál vznikl podle stejnojmenné knihy autorky Pamely Redmon Satran. Darren Star, který stojí za seriály, jako jsou Sex ve městě, Beverly Hills 90210 nebo Melrose Place, opět vytvořil úspěšný projekt, který se stal nejdéle vysílaným seriálem stanice TV Land.

Potížistka (Runaway, 2018-2020)

Kanadský dramatický seriál vypráví příběh mladé dívky, která se ocitne ve spirále rizikového chování, když uteče z domova, aby unikla velmi tíživému prostředí. Režie se ujal Éric Tessier a scénář napsala Michelle Allen. Hlavní postavou je mladá dívka, kterou ztvárnila Ludivine Reding. Poté co se dostane do složité situace, najde útočiště v alternativním světě. Seriál zkoumá temnou stránku lidského života, zabývá se tématy, jako je zneužívání, násilí a bezpečí mladých lidí. Herecké výkony a věrohodné zobrazení problematiky oslovují diváky svou autenticitou a emocionální silou zpracování.

Neviditelný důkaz (Code of a Killer, 2015)

Britský televizní film z roku 2015 se zabývá skutečnými událostmi z poloviny 80. let na anglickém venkově, kdy došlo k brutálním znásilněním a vraždám dvou mladých dívek. Režisérem filmu je James Strong a scénář napsal Michael Crompton. Příběh sleduje vyšetřování vrchního superintendenta Davida Bakera a jeho týmu, kteří se snaží dopátrat pachatele. Poté co se zdá, že jsou bezradní, se rozhodnou využít novou metodu - analýzu DNA. Vědec Alec Jeffreys objeví revoluční techniku čtení lidské DNA, kterou pak aplikuje na případu údajného ilegálního imigranta, což pomůže u soudu. Poutavé kriminální drama ukazuje na důležitost vědeckých objevů v kriminálním vyšetřování a jejich dopad na spravedlnost. Skvěle napsaný scénář a silné herecké výkony podtrhují poutavost napínavého dramatu.

Apple TV+

Sugar (2024)

Záhadný soukromý detektiv John Sugar (Colin Farrell) má za úkol vyšetřit záhadné zmizení malé vnučky slavného hollywoodského producenta. Aby zjistil, co se stalo, musí podrobně vyzpovídat všechny členy rodiny. A narazí při tom na mnoho hluboko pohřbených tajemství...

Palm Royale (2024)

V roce 1969 se jedna ambiciózní žena snaží překonat hranici mezi bohatými a chudými a zajistit si místo u toho nejexkluzivnějšího, nejelegantnějšího a nejzákeřnějšího stolu Ameriky, mezi společenskou smetánkou Palm Beach.

Argylle: Tajný agent (2024)

Když se zápletky knih Elly Conwayové začnou přespříliš podobat aktivitám zlověstného zločineckého syndikátu, ocitne se tato introvertní spisovatelka špionážních románů i její kočka ve víru skutečného světa špionáže, v němž nikdo a nic není tím, čím se zprvu jeví.

zdroj: CANAL+