Asociace operátorů SAKT si zvolila nové vedení

11.04.2024 09:47

DNES!

Slovenská asociace pro kabelové telekomunikace (SAKT) má nové vedení. Změny v předsednictvu schválili členové asociace na ostatním Valném shromáždění. Novým prezidentem SAKT se stal Vlastimil Lakatoš, aktuálně působící ve společnosti ANTIK Telecom.

Změny nastaly i na ostatních pozicích v rámci předsednictví. Za nové viceprezidenty byli zvoleni Martin Kopče (SATRO) a Radoslav Remšík (Czech Telekom a DIGI Slovakia). Oba jsou zároveň i členy předsednictva, společně s Ivanem Husarem, který je současně také právním zástupcem SAKT, Janem Matiaskem (SWAN), Tiborem Švecem (Tesatel) a Jaromírem Glisníkem (Skylink).

„ Vážím si důvěry členů předsednictva, kteří mě zvolili do této funkce a mohu upřímně říci, že ji budu vykonávat zodpovědně as plnou vážností. V asociaci působím už přes 12 let, vím jak fungují jednotlivé procesy a kolik práce je za tím. Mám však vizi posunout asociaci ještě dál a upevňovat a posilovat pozici operátorů na slovenském televizním trhu ,“ uvedl nový prezident SAKT Vlastimil Lakatoš.

Slovenská asociace pro kabelové telekomunikace sdružuje více než 100 operátorů, mezi nimi například Slovak Telekom, Orange, ANTIK Telecom, DIGI Slovakia, Satro, Swan, DSI data, Skylink a mnoha dalších menších či větších kabelových a jiných operátorů. Ti zastupují více než jeden milion televizních předplatitelů. SAKT zároveň spolupracuje s dalšími národními asociacemi, zejména s českou, maďarskou a polskou.

zdroj: SAKT