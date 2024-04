SkyShowtime v květnu: Seriál Concordia či film The Exorcist: Believer

08.04.2024 13:27

Streamovací platforma SkyShowtime přinese v květnu svým předplatitelům nové seriály jako Concordia nebo Rodina Stallonových (2. řada), spolu se seriály na pokračování Gentleman v Moskvě nebo Jablka ze stromu nepadají.

Mezi filmy zařazené do filmotéky patří titul The Exorcist: Believer.

Concordia

Datum vydání: 23. května

Concordia je obec budoucnosti: založená na sledování a sběru dat - ne z nekalých samoúčelných důvodů, ale pro vyšší dobro svých občanů. Cílem vedení je vytvořit svobodnější, spravedlivější a humánnější společnost. Po 20 letech fungování má Concordia bezesporu úspěch, pak ale přijde katastrofa: první vražda a nabourání neproniknutelného AI systému ohrožují samotné základy a možnosti dalšího rozvoje.

Rodina Stallonových (2. řada)

Datum vydání: 16. května

Stallonovi, jedna z nejslavnějších rodin z Los Angeles, se v této řadě po čtyřiceti letech nadobro stěhují z Hollywoodu na východ. Zatímco Sophia a Sistine jdou za svými sny v New Yorku a Scarlet zvládá výšku i novou lásku v Miami, Sly a Jen se snaží vybudovat sice prázdné, ale nové hnízdo v Palm Beach. Tuhle rodinu ale žádná vzdálenost nerozdělí a ke konci řady se navíc vydají na život měnící výlet do Itálie s cílem prozkoumat rodinnou historii, zažehnout vyhaslou lásku a přivézt si spoustu zážitků.

The Exorcist: Believer

Datum vydání: 17. května

Režisér David Gordon Green (trilogie Halloween) se vrací k tomuto děsivému příběhu, který trhal rekordy návštěvnosti, získal dva Oscary® a ovlivnil vývoj hororových filmů. V přímém pokračování prvního filmu hraje Leslie Odom Jr. spolu s Ellen Burstyn, hvězdou z původního filmu Exorcist, která si opět zahrála roli Chris MacNeil. Když 12letou dívku ovládne tajemná démonická bytost, její zoufalý otec najde pomoc u někoho, jehož dcera v 70. letech přežila podobnou posedlost.

Jablka ze stromu nepadají

Nové epizody exkluzivně na SkyShowtime každý týden, závěr řady proběhne 21. května

Seriál Jablka ze stromu nepadají na motivy New York Times bestselleru Liane Moriarty se soustředí na zdánlivě dokonalou rodinu Delaneyových. Bývalí tenisoví trenéři Stan (Sam Neill) a Joy (Annette Bening) prodali svou úspěšnou tenisovou akademii a jsou připraveni prožít to, co mělo být zlatými léty jejich života.

zdroj: SkyShowtime