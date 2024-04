Konec distribuční trasy BBC na 27,5W

06.04.2024 16:49

DNES!

Distribuční signál programů hlavních britských programů skončil na satelitu Intelsat 901, který se nachází na pozici 27,5 stupňů západně. Distribuční platforma se přesunula k provozovateli satelitu Telstar 12 Vantage.

Ten je umístěn na pozici 15°W, tedy z geografického pohledu "lepší" orbitální pozice diváka ve střední Evropě. Nicméně stejně jako na původní pozici 27,5°W, tak i nové 15°W je signál všech programů zakódován systémem BISS a není určen pro individuální (DTH) příjem.

Se změnou satelitu BBC satback se změnilo nejenom pokrytí ale i podmínky příjmu. BBC satback používá na pozici 15°W paprsek North Sea (Severní moře), který pokrývá především britské ostrovy, Benelux, část Skandinávie, Francie a Německa. Na relativně nedalekém kmitočtu 11,014 GHz se s vysokým symbol rate (107140 ksymb/s), FEC 3/4 v normě DVB-S2X a modulaci 8PSK ve svazku Med Central, který pokrývá i Česko a Slovensko, vysílá datový multiplex, který tak zarušuje teoreticky jinak možný příjem BBC satback z nové pozice, i když je vysílání kódované. Z tohoto důvodu není možné BBC satback u nás ani naladit.

▲ Footprint satelitu Telstar 12 Vantage, spot beamy (foto: Telstar)

Křivky na mapce popisuje pokrytí s ERP 56 dBW, kde pro příjem postačí parabola od průměru 40 cm.

Signál BBC satback slouží jako distribuční trasa pro pozemní vysílání na britských ostrovech.

BBC satback šíří programy BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBC, CBeebies, Channel 4, Channel 5, ITV 1 (vše v HD), dále stejné programy BBC i v SD, dále také BBC Parliament, BBC Red Button, TBN, 5select (vše SD). Vysílání je zakódováno systémem BISS.

Pro koncový DTH příjem je určeno vysílání všech programů na satelitech Astra na pozici 28,2°E, kde vysílají volně ( FTA) v britském paprsku. Programy BBC jsou z této pozice poskytovány již jen v HD rozlišení.

bývalé technické parametry - BBC satback (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Intelsat 901 (27,5°W), freq. 11,495 GHz, pol. V, SR 44100, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK, CA BISS

aktuální technické parametry - BBC satback:

• Telstar 12 Vantage (15°W), freq. 11,043 GHz, pol. V, SR 44100, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK, CA BISS

zdroj: flysat.com + vl.info