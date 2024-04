Humor z jiného vesmíru přichází na Paramount Network v nové řadě Comedy Clubu

09.04.2024 17:32

DNES!

Od pondělí 15. dubna nabídne kanál Paramount Network novou sérii oblíbené stand-up show Comedy Club. Pod taktovkou Tomáše Jeřábka se v osmé řadě pořadu opět představí ti nejlepší stand-up komici české i slovenské scény, jako jsou Lukáš Pavlásek, Arnošt Frauenberg, Lucie Macháčková, Martin Filippi, Libor Macháček, Nikola Džokič, Karel Hynek, Tomáš Plhoň, Michael Szatmary nebo Adéla Elbel.

V premiérové sezoně tentokrát přichází „Humor z jiného vesmíru“, kdy si kanál v rámci kampaně hraje s tematikou své signature franšízy Star Trek. Diváci se na novou řadu mohou těšit tradičně každé pondělí ve 22.30.

▲ Comedy Club s novou řadou na Paramount Network (foto: Paramount Network)

Na pódiu není tabu žádné téma a humor si nevybírá, proto se komici opřou do současné politické situace, kulturního prostředí, a především sami sebe. Adéla Elbel se tak rozpovídá o svém třetím těhotenství, Jaroslav Cerman o sledování filmů se svou přítelkyní, Luděk Staněk o svém věku a Nikola Džokič o cestě autobusem ze Srbska s lahví rakije od dědečka. Velkým tématem však budou i nákupní centra - do nedobrovolného sportu v nich se opře Jan Géryk a Michael Szatmary odhalí spiknutí zaměstnanců supermarketu a jejich úmyslné poškozování koleček na nákupních košících, aby lidé nakupovali i to, co nechtějí. Nouze nebude ani o příběhy z diskuzních fór, poraden či seznamek na internetu, které přinesou Lukáš Pavlásek nebo Lucie Macháčková.

Hned první díl se ponese v duchu rodičovství, mateřství a dospívání. Martin Filippi se pochlubí, že má novou přítelkyni, co všechno spolu už prožili i jak probíhala jejich diskuze o dětech, při které využili telefonní aplikaci. Adéla Elbel ocení, že jí manžel dal na prsa, a hlavně to nejcennější, co má, což mu nyní pomalu peče - aneb rozpovídá se o svém třetím těhotenství. U tématu dětí zůstane i Michael Szatmary a vysvětlí, jak se s manželkou dohodli, že žádné mít nebudou. Bohužel až po tom, co už se jim jedno narodilo. Nikola Džokič zavzpomíná, jak jezdil během dospívání ze Srbska a zpět autobusem, a obzvlášť přiblíží jednu konkrétní cestu, kdy s sebou vezl dědečkovu rakiji.

Comedy Club sledujte od 15. dubna každé pondělí ve 22.30 na Paramount Network.

zdroj: Paramount Network