RpMS: Tendr na 11 rozhlasových frekvencí

11.04.2024 18:47

DNES!

Slovenský regulátor Rada pro mediální služby (RpMS) na dnešním zasedání vyhlásil tendr na obsazení 11 volných rozhlasových kmitočtů pro pozemní vysílání. O jednotlivé frekvence se mohou zájemci ucházet do 10.5.2024 do 14. hodiny.

Součástí výběrového řízení bude veřejné slyšení žadatelů o nové rozhlasové licence či současných vysílatelů, kteří chtějí svoje pokrytí rozšířit.

Veřejné slyšení bude probíhat 18.6.2024, stejně tak i následující rozhodnutí regulátora o přidělení vysílacích kmitočtů.

Do tendru, jak již bylo uvedeno, bylo zařazeno 11 rozhlasových frekvencí. Čtyři z nich v minulosti využívala společnost Dr. FM, s.r.o. pro program Dobré rádio, jednu vysílatel stanice Rádio Vlna. Do tendru byly zařazené i 4 frekvence nepřidělené v předchozích výběrových řízeních, které dříve využívaly rozhlasové stanice Rádio Mária a Rádio Best FM.

Licenci na vysílání na jednotlivých kmitočtech může Rada podle zákona o mediálních službách udělit jen držitelům autorizace vysílání. Pro potenciálně nové rozhlasové vysílatele to znamená, že musí ještě před samotným přidělováním frekvencí Radu včas požádat o udělení autorizace vysílání.

Lokalita Frekvence (MHz) Výkon (W) Levice 105,7 100 Trnava* 95 200 Banská Bystrica 88,6 1000 Žarnovica 92,7 100 Brezno 93 1000 Zvolen 98,1 100 Žiar nad Hronom 92 500 Žarnovica 88,1 200 Kotešová 90,4 200 Žiar nad Hronom 95,8 100 Brezno 98,5 200

Poznámka: Maďarská administrace udělila k provozu vysílače Trnava 95 MHz podmínečný souhlas. V případě vzniku škodlivého rušení FM vysílače Mosonmagyarovar 95,0 MHz musí držitel frekvence Trnava 95 MHz podniknout potřebné kroky na odstranění tohoto škodlivého rušení.