Warner TV v dubnu: Uklízečka, Batman či Purpurová barva

30.03.2024 15:47

V úterý 2. dubna 2024 začne na českém trhu vysílat nový bezplatný kanál společnosti WBD (Warner Bros. Discovery) s názvem Warner TV. Jaké filmy a seriály v první měsíc vysílání přinese?

Uklízečka (The Cleaning Lady) (2021)

akční krimi thriller

pátek 5. dubna 2024 ve 22:00 hodin (každý pátek po 22. hodině nová epizoda)

Napínavé, emotivní drama showrunnerky a scenáristky Mirandy Kwok o kambodžské lékařce, která přijíždí do USA, aby zachránila nemocného syna. Když systém selže, odmítá se nechat porazit, odsunout na okraj společnosti a obětovat život pětiletého kluka. Místo toho se stane uklízečkou organizovaného zločinu a s pomocí své inteligence, empatie, pohotovosti a citu pro detail si razí cestu v kriminálním podsvětí.

Třetí řada seriálu premiérově běží právě v těchto dnech; připomeňte si uklízeččiny začátky.

Hrají: Elodie Yung, Martha Millan, Sean Lew, Sebastien a Valentino LaSalleovi

Režie: Milan Cheylov, Timothy Busfield, Marisol Adler aj.

▲ Logo Warner TV (foto: WBD)

Batman (Batman) (1989)

akční krimi thriller

neděle 7. dubna 2024 ve 20:00 hodin

V cyklu Warner TV s názvem Neděle se superhrdiny si každou dubnovou neděli od osmé večerní připomeneme jiného filmového Batmana. A začneme tím úplně prvním, z roku 1989. Velkoměsto Gotham City je sužováno gangstery, které vede kyselinou znetvořený Joker. Policie se zdá být bezmocná. Mnohem větší respekt mezi zločinci budí maskovaný netopýří muž, objevující se vždy tam, kde je páchána nějaká nepravost. Reportérka Vicki Vale, píšící o Batmanových kouscích, se seznámí s plachým milionářem Brucem Waynem a stráví s ním noc. Joker se snaží Vicki unést, ale dívku na poslední chvíli zachrání Batman. Novinářka začíná tušit pravdu...

Hrají: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle

Režie: Tim Burton

Purpurová barva (Color Purple) (1985)

drama

pátek 12. dubna 2024 ve 20:00 hodin

V Pátečních trhácích Warner TV se během dubna blíže seznámíte s klasickými snímky Zrodila se hvězda (jde o ten původní, z roku 1976), Byl jsem při tom a Loučím se, děvče. Nás však zaujala původní Purpurová barva. Tuto látku loni zpracoval i režisér Blitz Bazawule, který román Alice Walker pojal jako muzikál. Držitelka Oscara Whoopi Goldberg, Danny Glover a Oprah Winfrey pak hrají v první adaptaci, jež byla nominována na jedenáct Oscarů. V letech 1909-1949 Celie, černoška z Jihu, postupně získává sebeúctu, když se snaží vzdělávat a najít lásku navzdory násilnickému manželovi a společnosti, která je zaujatá proti její rase a pohlaví.

Hrají: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey, Margaret Avery

Režie: Steven Spielberg

Žena ve vodě (Lady in the Water) (2006)

mysteriózní thriller

úterý 16. dubna 2024 ve 20:00 hodin

Každé úterý od osmé večerní vás na Warner TV čekají tematické sci-fi úterky. V dubnu se můžete těšit na 2001: Vesmírnou odyseu, Westworld, Pitvu mimozemšťana a Zrození, ale především na Ženu ve vodě. Jedné noci zachrání skromný správce bytového domu Cleveland Heep z bazénu, který spravuje, záhadnou mladou ženu a zjistí, že je to ve skutečnosti narfa, postava podobná nymfě, která se snaží dostat zpět domů.

Cleveland se do ženy zamilovává a snaží se společně s nájemníky ochránit svou novou křehkou přítelkyni před zákeřnými bytostmi, které jsou odhodlány zabránit jí v cestě z našeho světa zpět do toho jejího. Připomeňme si jeden z nejneobyčejnějších příběhů píšícího režiséra M. Nighta Shyamalana (Vesnice, Znamení, Vyvolený, Šestý smysl aj.).

Hrají: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Bob Balaban, Sarita Choudhury

Režie: M. Night Shyamalan

zdroj: WBD