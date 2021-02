Dokument Allen vs. Farrow v premiéře 22.2. na HBO GO

17.02.2021 08:54

DNES!

Dokument Allen vs. Farrow z produkce společnosti HBO Documentary Films, jehož autory jsou oceňovaní investigativní filmaři Kirby Dick, Amy Ziering a Amy Herdy, se noří do osobních příběhů provázejících jeden z nejslavnějších a v bulváru nejvíce propíraných skandálů Hollywoodu.

Oobvinění Woodyho Allena ze sexuálního zneužívání tehdy sedmileté dcery Dylan jeho partnerky Mii Farrow, následného soudního sporu o opatrovnictví, odhalení Allenova vztahu se Soon-Yi a kontroverzního vývoje v následujících letech. Do té doby harmonické partnerství Farrow a Allena, kteří byli známi pro svůj soulad na filmovém plátně i mimo kamery, se v důsledku veřejného nařčení ze zneužívání a následných vyostřených sporů nenávratně roztříštilo a vztahy rozrůstající se rodiny byly zpřetrhány. První díl dokumentární minisérie Allen vs. Farrow bude uveden v pondělí 22. února. Zbývající epizody budou pak vysílány každé další pondělí na HBO GO.

▲ Dokument Allen vs. Farrow (foto: HBO)

V poutavém seriálu se prolínají poznatky nové investigativní práce - založené na pečlivém skládání střípků z rodinných videí, soudních dokumentů, policejních důkazů, záběrů odhalujících nové skutečnosti a dosud nezveřejněných nahrávek - s jedinečnými podrobnými výpověďmi Mii, Dylan a Ronana Farrowových, rodinné přítelkyně Carly Simon, prokurátora Franka Maco, dalších příbuzných, vyšetřovatelů, znalců a jiných přímých svědků, z nichž mnozí o případu promlouvají veřejně úplně poprvé. V seriálu dostávají rovněž prostor významné hlasy z oblasti kultury, které analyzují Allenovo dílo v širším kontextu a zkoumají, jak odhalování osobních životů umělců veřejnosti může vyústit v přehodnocení jejich dosavadní práce.

Allen vs. Farrow nabízí důvěrný pohled na okouzlující začátky vztahu Mii Farrow a Woodyho Allena, kteří spolu za deset let natočili třináct úspěšných filmů a stali se jedním z nejvlivnějších párů Hollywoodu. Zachycuje, jak si Allen vede v roli otce jejich společných potomků i dětí své partnerky z předchozích vztahů. Svou roli však hrají i stinné stránky jejich rodinného života, které všem kariérním i osobním úspěchům dávají ponurý podtón.

Allen vs. Farrow se zaměřuje na zdrcující účinky traumatu v rodině a je dramatickým vyobrazením toho, jakou nedůvěru a odpor může jediné obvinění vyvolat.

Svými průlomovými filmy přispěli Kirby Dick a Amy Ziering k rozpoutání celonárodní diskuse a dalekosáhlým změnám v politice a silně ovlivnili vývoj amerických institucí a kultury. Za své dílo získali uznání i ze strany všech stěžejních kinematografických a televizních cen, mezi nimiž jsou dvě oscarové nominace, cena Emmy®, Peabody, cena Alfred I. duPont-Columbia University a Cena George Polka. Jejich poslední kritikou uznávaný dokumentární film Ze záznamu (On The Record) je aktuálně ke zhlédnutí na streamovací službě HBO Max.