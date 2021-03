Lásku, Osudy, Vztahy a Emoce přináší Prima LOVE již deset let

08.03.2021 10:23

DNES!

Je to již deset let, co symbolicky na Mezinárodní den žen (8. března 2011) začal vysílat třetí tematický kanál skupiny Prima - Prima LOVE. Ženskému publiku, na které je zaměřen, přináší Lásku, Osudy, Vztahy a Emoce v oblíbených pořadech, mezi které patří Příběhy o lásce, Naše farma v Irsku nebo filmy podle Rosamunde Pilcherové.

Divačky ale kanál baví i mimo obrazovky - je generálním partnerem AVON Pochodu, pod jeho hlavičkou se každoročně koná běžecký happening Prima RUN. Dalším z eventů je oblíbený DERMACOL LOVE DAY. A k narozeninám si Prima LOVE letos připravila i speciální playlist nejlepších zamilovaných písní na Spotify.

„ Velmi nás těší, že Prima LOVE baví české ženy a dívky už krásných deset let. Dokazuje to i sledovanost kanálu, který měl v roce 2020 v celodenním vysílání share 1,78 %, v prime time pak 1,69 %, obojí v CS 15-69 ,“ říká Roman Mrázek, programový ředitel FTV Prima.

▲ Prima LOVE slaví 10 let (foto: FTV Prima)

Kanál oslaví své první kulatiny i v rámci tematické kampaně Lásky není nikdy dost! v outdooru, printu, rádiích i online prostředí. Provážou ji speciální logo Prima LOVE 10 let a vizuály poskládané ze slov tvořících zkratku LOVE - Láska, Osudy, Vztahy, Emoce. K vidění bude kampaň od 8. března. Skupina Prima pak poprvé v rámci narozeninových oslav využije i platformu Spotify, na které posluchači od 8. března najdou speciální playlist Prima LOVE s deseti nejzamilovanějšími písněmi k desátým narozeninám kanálu.

Prima LOVE je historicky třetím kanálem Primy. Jméno kanálu LOVE vzniklo ze zkratky vytvořené ze slov: Láska, Osudy, Vztahy, Emoce. Kanál byl v době vzniku zaměřen na všechny ženy, které se chtějí bavit při sledování těch nejlepších seriálů, pořadů a filmů, a to v časech, které jsou pro ně co nejkomfortnější. První vysílací schéma obsahovalo například seriály Chirurgové, Zoufalé manželky, Ally McBealová. V roce 2015 se positioning kanálu posunul na dospělé 15-65 let, a s tím na konci roku 2015 přišla i nová grafika a původní magentové logo nahradila fialová barva. V roce 2018 se se vznikem kanálu Prima KRIMI vrátila Prima LOVE ke svým kořenům - logo je opět v růžové barvě a program nabízí především romantickou a odpočinkovou tvorbu pro ženy.

▲ TOP 10 pořadů Prima LOVE (foto: FTV Prima)

Za dobu vysílání kanálu si na své přišly divačky milující jak telenovely v čele se Zasněnou láskou, tak i takové stálice, jako byla Tisíc a jedna noc. Vžít se mohly do vztahů v rodinných klanech v seriálech McLeodovy dcery či Ranč Heartland, zavzpomínat po boku Doktorky Quinnové či se podívat do skotské minulosti v romantickém seriálu Cizinka. Nepřišly ale ani o intriky v hvězdně obsazené Zlé krvi s Jessicou Lange a Susan Sarandonovou, natož o pořádnou porci vzrušení v sérii Já, společnice. Lásku si užily a trable s ní překonaly s humorem díky Lorelei a Rory Gilmorovým. Seznam je takřka nekonečný a kanál Prima LOVE za ta léta přinesl svým divačkám nejen zamilované seriály, ale i filmy od bohyň zamilované tvorby Rosamunde Pilcherové, Danielle Steelové či od Katie Fforde.

Nejúspěšnějším pořadem se za poslední rok vysílání stala Rosamunde Pilcher: Hledá se chůva, kterou 20. ledna 2021 sledovalo 207 000 diváků v CS 15+ (share 4,95 %). Divačky ocenily i další filmy vysílané v prime time, například Smutek černé vdovy, Nechtěná sestra, Květiny od vraha nebo Znovu nalezená.

▲ Loga Prima LOVE (foto: FTV Prima)

Pozadu nezůstal kanál ani s pořady z vlastní tvorby, a divačkám tak nabídl nejprve kulinární pořad Božské dorty od Markéty, později i NEW LOOK s Evou Decastelo, který divačkám radil, jak zvýraznit svou vnější krásu a podpořit tu vnitřní. Zatím poslední pořad z vlastní tvorby představil Agátu Prachařovou, která divačky provázela nástrahami života a výchovy a ukazovala, jak být Mámou nad věcí.

Prima LOVE se však divačkám věnuje i mimo televizní obrazovky - od roku 2013 je generálním partnerem charitativního AVON Pochodu. Od roku 2016 pořádá televize Prima pod hlavičkou Prima LOVE běžecký happening Prima Run - netypický závod pro zamilované páry, jednotlivce a nově i děti pod heslem „Rozdej lásku během“. Od roku 2017 pak Prima LOVE slaví, pokud to podmínky dovolují, své narozeniny na 1. máje eventem DERMACOL LOVE DAY v pražské Grébovce, který si doslova zamilovaly tisíce návštěvníků.

Další platformou, na které se Prima LOVE věnuje svým divačkám, je web love.iprima.cz. Ten nabízí živé vysílání, archiv pořadů, předpremiéry a akviziční novinky, ale i novinky o vysílaných filmech a seriálech a oblíbených hercích. A to na webu, v mobilním vysílání a HbbTV. Rekordním měsícem se pro web stal duben 2020, kdy ho navštívilo 192 603 reálných uživatelů (+104 % yoy). Za poslední rok u divaček zabodoval v online prostředí především turecký krasavec Can Yaman a seriály, ve kterých se objevil. Zasněná láska se stala fenoménem roku 2020 - s celkovým počtem 15 703 675 přehrání byla nejúspěšnějším online pořadem roku hned po Slunečné. Na její úspěch od 1. února 2021 navazuje seriálová novinka Recept na lásku - první epizoda se hned v den svého uvedení stala nejsledovanější epizodou dne.

zdroj: FTV Prima