Sevření Singapuru od neděle na Epic Drama

05.03.2021 13:39

Milostné trojúhelníky jsou námětem mnoha filmů, ona chce jeho, on nechce ji, protože chce jinou a ta jiná zase...však to známe. Téma, které producentům a filmařům dává dost příležitostí k nečekaným zvratům, napětí a brnkání na nervy divákovi.

Minisérie Sevření Singapuru, kterou uvede seriálový kanál Epic Drama je v určitých ohledech trochu jiná.

Jde o filmovou adaptaci románu J.G.Farrella, který je zasazen do exotického prostředí v dobách kolonizace, na začátku Druhé světové války. Britové ovládající Singapur zatím nemají tušení o japonské invazi do města, nebo chcete-li do Singapurské republiky a žijí prozatím relativně poklidným životem.

▲ Sevření Singapuru (foto: Viasat)

Hlavní postava seriálu Matthew Webb (Luke Treadaway) je členem aristokratické rodiny a poté, co byl jeho otec zbaven svéprávnosti, musel převzít spousty obchodních aktivit svého otce. Ten byl obchodním partnerem bohatého a manipulativního gumárenského barona Waltera Blacketta (David Morrisey), který však nechce přijít o svůj vliv a moc a mladý a idealistický mladík pro něj představuje hrozbu. Ideálním řešením by bylo manželství mladého Matthewa s Walterovou dcerou Joan (Georgia Blizzard). Začíná tak nadbíhání a svádění mladého muže, jenže ten se mnohem víc zajímá o jinou ženu, záhadnou čínskou dámu Veru Chiang (Elizabeth Tan). Vše se ale změní, když do země dorazí japonská armáda, která si chce podmanit Brity ovládaný Singapur a dostat se tak do blízkých zemí bohatých na ropu.

▲ Sevření Singapuru (foto: Viasat)

Kromě samotného příběhu se můžete těšit na zajímavé herce a také filmové exteriéry. Hlavní hrdiny doplní v dalších rolích známí herci Charles Dance, Ed Birch, Colm Meaney či Jane Horrocks. Patronátu nad scénářem a produkcí se ujal britský scenárista a dramatik Christopher Hampton, který nejvíce proslul scénářem k filmu Nebezpečné známosti.

Jelikož se Singapur za posledních 80 let hodně změnil, nebylo tam možné tam natáčet dobový seriál a tak za exteriéry posloužily exotické lokality Kuala Lumpur a Penang. Výprava na vizuálech nešetřila a pro autentičnost udělala maximum, což dokládá například použití originálních japonských tanků a bojových letadel.

Láska na válečném pozadí projde velkou zkouškou a mnohé bude třeba obětovat. A nejde jen o lásku, ve hře je i konec koloniálních privilegií. Jak to celé dopadne? Odpověď nabídne seriál Sevření Singapuru od neděle 7. března ve 21:00 na Epic Drama.

zdroj: Viasat