Žižkovský vysílač ve středu s výlukou

04.03.2021 15:35

DNES!

Příští týden ve středu 10. března 2021 proběhne na pražském vysílači Žižkov výluka televizních a rozhlasových stanic. Výluka DVB-T2 multiplexů proběhne od 6:00 do 15:00 hodin, v případě rozhlasových stanic od 00:05 do 5:00 hodin.

Výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Praha - Žižkov se dotkne pouze těch diváků, kteří přijímají signál právě z tohoto vysílače. Diváků, kteří přijímají signál z vysílače Praha - Cukrák se výluka netýká.

Výluka TV vysílání potrvá od 6.00 do 15.00 hodin. Z vysílače Praha - Žižkov nebude aktuálně vysílat veřejnoprávní multiplex 21 České televize, multiplex 22 a multiplex 23. Výluka se týká také Regionální sítě 12.

▲ Vysílač Žižkov

Na vysílači Praha - Žižkov dojde také k přerušení rozhlasového vysílání, a to v době od 00.05 do 05.00 hodin. To se dotkne stanic ČRo Plus, ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, Frekvence 1, Rádio Impuls, Hitrádio City a digitálního rozhlasového vysílání v sítích DAB_1 a DAB_1F.

Při plánované výluce bude provedena pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

zdroj: ČRa