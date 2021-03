Země v nouzi, rok druhý v pátek na ČT24

04.03.2021 15:14

DNES!

Pandemie koronaviru pokračuje, situace je nejhorší, jaká kdy byla. Některé nemocnice jsou zahlcené, další na hraně kolapsu, počty nakažených i hospitalizovaných narůstají.

Česká televize nabídne v pátek na programu ČT24 už osmou debatu s odborníky Země v nouzi, tentokrát s podtitulem „rok druhý“. Diskuzi bude moderovat Daniel Stach.

Země v nouzi - rok druhý přinese pohled vědců na nejnovější situaci kolem pandemie koronaviru. Zaměří se na další vývoj v České republice, popíše klíčové faktory, které by mohly vést ke zlepšení situace i možnosti, jak ulevit zdravotnickému systému. Zmapuje také dostupné informace o variantách viru, které se objevují.

▲ Země v nouzi. Moderátor Daniel Stach (foto: ČT)

„ Jak současnou krizovou situaci co nejlépe zvládnout, poradí vědci z humanitních i přírodovědných oborů. Probereme například, jak mluvit se svými blízkými, abychom jim co nejvíc pomohli, i jaký vývoj koronaviru se dá očekávat, abychom se co nejlépe připravili ,“ říká moderátor Daniel Stach a dramaturgyně pořadu Pavlína Sedlářová jej doplňuje: „ Mluvit budeme i o faktorech, které by nás měly z nastalé krize dostat - tedy o očkování a testování. A jaké máme možnosti léčby .“

Pozvání do pořadu přijali:

Jana Jaklová Dytrtová, analytická biochemička z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (AV ČR), Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Libor Grubhoffer, virolog a vakcinolog, ředitel Biologického centra AV ČR

René Levínský, matematik, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů

Daniel Prokop, sociolog z PAQ Research

Peter Šebo, mikrobiolog Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů z Mikrobiologického ústavu AV ČR

Klára Hulíková Tesárková, demografka katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Mluvit bude i virolog a vakcinolog z Oxfordské univerzity Jeffrey Almond, psycholog Martin Loučka a zástupkyně AstraZeneca Jarmila Dolečková.

Osmý díl speciálu Země v nouzi - rok druhý vysílá ČT24 v pátek od 20:05 do 21:30.

zdroj: ČT