BBC Three obnoví lineární vysílání

03.03.2021 20:21

Britský veřejnoprávní vysílatel BBC oznámil návrat lineárního kanálu BBC Three, který skončil před pěti lety 16. února 2016 a přesunul se na internet jako videotéka na požádání (VOD).

Cílovou skupinou BBC Three má být stále publikum ve věku od 16 do 34 let. Návrat stanice podléhá schválení mediálním regulátorem Ofcom.

Návrat televizního kanálu BBC Three je naplánován na leden 2022. Stanice má vysílat denně od 19:00 do 4:00 hodin, tedy stejně jako dříve, kdy sdílela vysílací kapacitu s dětským kanálem CBBC. To znamená, že BBC Three se vrátí na satelit Astra 2E (28,2°E) jako FTA kanál v britském svazku, do pozemní televize Freeview (pozice 201 v SD a 204 v HD) a do nabídek kabelových a IPTV operátorů. Stanice BBC Three byla spuštěna 9. února 2003, kdy nahradila BBC Choice.

▲ BBC Three

Průzkum BBC zjistil, že významná skupina mladých diváků se zajímá o lineární televizi ale ne nutně o BBC. Vysílatel to chce návratem BBC Three změnit.

BBC Three je příběh úspěchu BBC, který podporuje kreativitu, nové talenty a odvážné nápady, které vyústily v hit za hitem od "Freabad" a "Man Like Mobeen", "Ru Paul's Drag Race UK" a "Jesy Nelson's Odd One Cut", po "Normal People" a "This Country".

" BBC chce podpořit svůj úspěch a zajistit, aby její pořady zasáhly co nejvíce mladých lidí bez ohledu na to, kde ve Velké Británii žijí. Proto, bez ohledu na debaty o minulosti, chceme znovu dát BBC Three vlastní televizní kanál. Má vzrušující, průkopnický obsah, který si zaslouží co nejširší publikum, a použití aplikace BBC iPlayer spolu s lineárním kanálem poskytne nejlepší efekt ," uvedla Charlotte Moore, hlavní ředitelka pro obsah BBC.

BBC chce, aby 2/3 výdajů na rozšířený program BBC Three přesahovaly Londýn a Velkou Británii. Kromě toho chce vsadit na britské talenty, což mu má pomoci lépe oslovit mladé publikum.

zdroj: satkurier.pl