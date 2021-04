Údolí králů: Ztracené hrobky v dokumentu na Discovery

22.04.2021 20:11

Údolí králů patří mezi historicky nejvýznamnější místa Egypta. Na tomto místě byli pohřbeni v krásně zdobených hrobkách plných pokladů nejmocnější egyptští faraoni. Mezi významné hrobky tohoto pohřebiště patří například hrobka Tutanchamona, Ramsese II. či královny Hatšepsut, která ve své době vystupovala jako muž, aby mohla vládnout jako faraon. Ale co leží za hřebenem drsné západní části údolí?

Údolí králů patří mezi nejnavštěvovanější místa Egypta. Bylo zde vyrobeno více než 60 hrobek, včetně nedotčené hrobky chlapeckého krále Tutanchamona, která skrývá mnoho pokladů. Málokdo však ví, že Údolí králů je ve skutečnosti tvořeno dvěma oddělenými větvemi - východní a západní. I přes více než 200 let trvajících pracích na vykopávkách v této oblasti zůstalo západní Údolí králů po většinu času nedotknuté... až doposud.

V novém dokumentu Údolí králů: Ztracené hrobky (Valley of The Kings: The Lost Tombs), který uvede Discovery Channel od neděle 25. dubna ve 20:00 hodin, se tým archeologů vedených světoznámým egyptologem Dr. Zahi Hawassem vydává v rámci vůbec největšího egyptského výkopu do západní části Údolí králů, aby za pomoci nejmodernějších technologií odhalil novou kapitolu nejvíce fascinujícího příběhu starověkého Egypta.

▲ Údolí králů: Ztracené hrobky (foto: Discovery)

V tomto případě se nejedná o první velké egyptské tajemství odhalené týmem Discovery. V dubnu 2019 Dr. Hawass a jeho tým poprvé živě na Discovery odhalili 2500 let starou mumii velekněze. Speciální série Discovery s názvem Expedice do neznáma (Expedition Uknown: Egypt Live) pak odhalila další dvě mumie a různé starodávné starožitnosti, včetně tajemné voskové hlavy.

Výkop nebude vůbec jednoduchý. Tým musí přesunout stovky tun kamenů. Dokáže však odkrýt dostatek vrstev, aby odhalil skutečné tajemství tohoto území? Tento nehostinný, rozsáhlý terén po 3000 let nikdo neprozkoumal. To, co tým archeologů odhalí na této straně údolí může navždy změnit historii Egypta. Dr. Hawass a jeho tým totiž věří, že tato mohutná rokle ukrývá pokladnici ztracených důkazů o královské rodině Tutanchamona.

Sérii Údolí králů: Ztracené hrobky (Expedition Uknown: Egypt Live) produkovala pro Discovery společnost Blink Films. Justine Kershaw je výkonnou producentkou společnosti Blink. Caterina Turroni působila jako producentka a režisérka. Neil Laird je výkonným producentem pro Discovery.

zdroj: Discovery