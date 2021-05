Eurovize vrcholí. Šanci na vítězství má i český zástupce Ben Cristovao

19.05.2021 11:30

Eurovision Song Contest má za sebou po měsících příprav první semifinálové kolo, v němž diváci zvolili polovinu finalistů. Druhou desítku postupujících budou znát fanoušci již zítra, v semifinále, v němž bojuje i Ben Cristovao s písní Omaga.

Pokud se do finále dostane, v Ahoy aréně v Rotterdamu, která soutěž letos hostí, vystoupí také v sobotu. Opět v přímém přenosu České televize.

Loňský ročník překazila pandemie, ten letošní se ale v Nizozemsku odehrává naživo. Ben Cristovao je devátým zástupcem České republiky na události, která je s průměrně dvěma sty miliony diváků nejsledovanějším nesportovním televizním přenosem na světě.

▲ Ben Cristovao (foto: ČT)

„ Na semifinále se těším absolutně. I když je Eurovize v mnohém specifická a opravdu psychicky náročná, tak fakt, že se práce tolika lidi chýlí k vrcholu, je uklidňující ,“ říká Ben Cristovao a popisuje organizaci a bezpečnostní opatření v místě konání soutěže: „ Když nejsme v Ahoy aréně, máme nařízeno zůstávat na hotelu. Každé dva dny máme povinné testy. Nesmíme se potkávat ani fotit s lidmi mimo společný areál, v němž jsou šatny, maskérny, kostymérny a kde platí přísná pravidla pro vstup. Ostatní vystupující smíme potkat poprvé až na červeném koberci. Vlastní tréninkový prostor, kde každý den ladíme a pilujeme co je třeba, jsme si vytvořili v uzavřené jídelně našeho hotelu. Tým je bezchybný a já své nedostatky s každým tréninkem odbourávám .“ Ben vystoupí ve čtvrtečním semifinále jako třetí v pořadí, diváci jej mohou sledovat v přímém přenosu na programu ČT2 od 21 hodin.

Český zástupce vystoupí v kostýmu od návrháře Jiřího Kalfaře, který vznikl ve spolupráci se sklárnou Preciosa. Jen bunda vznikala přes 260 hodin. Je ručně osázena více než sto tisíci krystaly tvořícími kaleidoskopický vzor. Záda zdobí kamínky seskládané do symbolů lásky, míru, veganství a hlavy pantera odkazující na jednotu a svět, v němž se netýrají zvířata. „ Jsem velkým fanouškem Eurovize a když bylo oznámeno, že Ben bude reprezentovat, okamžitě jsem jej kontaktoval a začali jsme připravovat oblečení. Je to úžasná příležitost být součástí jednoho z největších televizních pořadů, navíc ve společnosti tak kreativního umělce. Beru to jako šanci doslova zazářit, udělat z obývacích pokojů po celém světě večírek ,“ vysvětluje návrhář Jiří Kalfař.

Důraz na pečlivou přípravu vystoupení potvrzuje i vedoucí českého týmu Kryštof Šámal: „ Každou volnou chvíli na hotelu využíváme ke kamerovým a choreografickým zkouškám. Celý tým je profesionální a má neskutečné nasazení. Hlavní dík zaslouží Ben. Neustále se stará o to, aby nepodcenil žádnou část přípravy a dal do všeho maximum a také, aby se každý jeden člen týmu cítil být opravdovou součástí celého procesu .“

Finále pětašedesátého ročníku Eurovize se odehraje v sobotu 22. května v přímém přenosu ČT1 od 21 hodin. Komentátorem semifinálových kol je Jan Maxián, k němuž se při finále přidá Albert Černý, jenž se skupinou Lake Malawi na Eurovizi zpíval před dvěma lety. „ I když budu v pozici moderátora, budu mít za Bena a všechny další soutěžící trému. Moc dobře si vybavuju ten zážitek, na který nezapomenu do konce života. Benovu skladbu Omaga už dobře znám, ale zbytek teprve objevuju a postupně doposlouchávám .“

O tom, jak hlasovali Češi a komu poputují jejich body bude diváky informovat Taťána G. Brzobohatá. „Eurovizi jsem vždy vnímala jako přehlídku bezbřehosti hudebního i módního vkusu. Nevyzpytatelnost a nepředvídatelnost úspěchu je něco, co mě celý život fascinuje, a tak budu Benovi držet palce a doufat, že právě jeho osobitý styl a vkus bude mít v soutěži šanci.“

„ Populární hudba na obrazovky České televize neodmyslitelně patří a jsem ráda, že tato soutěž pomáhá našim mladým talentům při prosazování se doma i v zahraničí. Benovi přeji úspěch a divákům, aby si užili koncertní program, na kterém pracují největší televizní profesionálové ,“ doplňuje manažerka vývoje Lucie Kapounová.

Eurovize ve filmové komedii v pátek na ČT2

V atmosféře celosvětově populárního pěveckého klání se odehrává také film Eurosong: Příběh skupiny Fire Saga. Will Ferrel a Rachel McAdamsová pocházející z malého islandského městečka se v něm probojují až do finále slavné soutěže. Plnění snu ale přináší hlavním hrdinům mnoho komických situací. Soundtrack k filmu si vysloužil nominaci na Grammy a píseň Husavik bojovala o Oscara.

Americkou hudební komedii uvede Dvojka v pátek 21. května ve 20 hodin.

