Evropská liga a Evropská konferenční liga na Sport1 a Sport2

18.05.2021 13:23

DNES!

UEFA a AMC Networks International - Central and Northern Europe (AMCNI CNE) dospěly k dohodě pro vysílání Evropské ligy UEFA a Evropské konferenční ligy UEFA na programech Sport1 a Sport2 v České republice a na Slovensku. Tyto soutěže se budou vysílat od září.

Díky této dohodě budou stanice Sport1 a Sport2 v České republice a na Slovensku vysílat přímé přenosy zápasů klubových soutěží UEFA ze skupinových a vyřazovacích fází.

Evropskou ligu UEFA není třeba představovat, je to známá a oblíbená značka. Významné úspěchy v této soutěži nedávno zaznamenala SK Slavia Praha, když v soutěžním ročníku 2018/19 vypadla ve čtvrtfinále s londýnskou Chelsea a v letošním roce došla také do čtvrtfinále, kde vypadla s Arsenalem. Evropská konferenční liga UEFA je však zcela nová soutěž, která v sezóně 2021-22 zažije premiéru na stanicích Sport1 a Sport2. Od příští sezóny bude 5 klubů z České republiky a 4 týmy ze Slovenska bojovat o postup do skupinových fází klubových soutěží UEFA.

Čtvrteční večery na stanicích Sport1 a Sport2 tak budou nabité prémiovými zápasy Evropské ligy UEFA a Evropské konferenční ligy UEFA. Během sezóny bude exkluzivně vysíláno přibližně 60 zápasů, tedy až šest utkání z jednoho kola. Tyto dvě soutěže obohatí nabídku Sport1 a Sport2 o nový prémiový obsah, který doplní Formuli 1, slovenskou Tipos Extraligu, KHL, Swedish Hockey League, CHL, UEFA Ligu národů a kvalifikaci na ME a MS ve fotbale, Copa del Rey, Coppa Italia a EHF Ligu mistrů v házené.