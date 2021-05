V UFC se předvede další český bojovník David Dvořák

20.05.2021 16:18

DNES!

V noci ze soboty na neděli čeká fanoušky bojových sportů další atraktivní duel. V Las Vegas se ve svém třetím zápase organizace UFC představí bojovník muší váhy David Dvořák. Z posledních patnácti MMA zápasů neprohrál jediný.

Českého bojovníka Davida Dvořáka čeká v rámci elitní bojové organizaci UFC v pořadí již třetí zápas. Souboj se odehraje v Las Vegas, kde prvního května v hlavním zápase večera exceloval Jiří Procházka.

Osmadvacetiletý Dvořák vyzve v Apex centru o tři roky mladšího Brazilce Rauliana Paivu. Český bojovník s přezdívkou Undertaker (Hrobník) předchozí dva souboje v UFC vyhrál na body. V MMA si drží skvělou šňůru patnácti výher po sobě, naposledy prohrál v roce 2012. Nadcházející duel nabídne poměření sil desátého s jedenáctým, takže lze očekávat napínavý souboj.

▲ David Dvořák (foto: DavidDvorakMMA.com)

„ Cítím se dobře. Hlavu mám perfektně nastavenou. Myslím, že úplně nejlíp, co jsem kdy měl. Už se těším na zápas ,“ vzkázal ze Spojených států David Dvořák, který do dějiště zápasu odletěl již začátkem května.

Vítězství v nadcházejícím zápase by Davida Dvořáka posunulo do elitní desítky žebříčku UFC. Zatím má zápasník z Hradce Králové smlouvu s UFC na čtyři zápasy. Za případné vítězství získá 28 tisíc dolarů a mohl by dopředu vyjednávat o nové smlouvě.

Zápas v muší váze do 57 kg začíná v noci ze soboty na neděli 23. května v 01:30 středoevropského času. Samotný program UFC Fight Night 188 začíná o třicet minut dříve V přímém přenosu jej uvidí diváci Telly na kanálu Premier Sport. Jednotlivými zápasy budou provázet komentátoři Bahník a Kohout.

„ Už květnový duel Jiřího Procházky května byl mimořádně sledovaný a zvedl v České republice zájem o MMA. Předpokládáme, že velkou sledovanost bude mít i souboj dalšího Čecha v elitní soutěži UFC, Davida Dvořáka ,“ řekl Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

zdroj: Telly