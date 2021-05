Slovenský hokej na RTVS další 2 roky

20.05.2021 13:52

DNES!

Nejbližší dva roky dostanou na obrazovkách RTVS prostor všechny významné hokejové události s účastí slovenské reprezentace. Uvedla RTVS. Ta divákům přinese MS v hokeji v Rize (od zítřka) ale i v Helsinkách a Petrohradě či olympijskou kvalifikaci na ZOH 2022 v Pekingu.

Sportovním fanouškům nabídky i všechny zápasy slovenské hokejové reprezentace během hokejové sezóny - Slovenský pohár, Německý pohár, Švýcarský pohár či přípravné zápasy před MS v hokeji.

Zápasy slovenské hokejové reprezentace budou vysílány exkluzivně jen na obrazovkách RTVS až do roku 2023, včetně dvou šampionátů MS do 20 let.

RTVS je v současnosti i držitelem hlavní licence na vysílací práva na nejvyšší hokejovou soutěž, která je podepsaná s Asociací profesionálních hokejových klubů na základě pověření SZĽH (Slovenský zväz ľadového hokeja) a práva vlastní i na sezónu 2021/2022.