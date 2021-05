Nova 2 může vysílat terestricky do roku 2036

20.05.2021 12:46

DNES!

Nova 2, jeden z menších tématických kanálů české komerční skupiny TV Nova s.r.o. může vysílat prostřednictvím pozemních vysílačů i v dalších letech. Rozhodl o tom regulátor médií RRTV.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém devátém zasedání konaném 18. května 2021 prodloužila provozovateli TV Nova s.r.o. licenci ze dne 4. prosince 2012 k provozování televizního programu Nova 2 prostřednictvím pozemních vysílačů o dalších 12 let, tj. do 12. prosince 2036 a to na základě žádosti doručené dne 5. května 2021.

Nova 2 se zaměřuje na seriály a zábavní obsah.