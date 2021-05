Pandemie stojí ČT 230 tisíc denně

26.05.2021 09:29

DNES!

Dezinfekce studií, testování, rozšířené tlumočení do znakového jazyka, vynucené přesuny natáčení, personální a hmotné zajištění zpřísněných hygienických podmínek a další opatření bezprostředně navázaná na pandemii koronaviru znamenaly pro Českou televizi za první čtyři měsíce tohoto roku náklady ve výši 28 milionů korun.

Pandemie významně zasáhla do chodu a vysílání České televize. Aby mohla i nadále poskytovat plnohodnotnou službu, musela ČT od začátku epidemie zavést důsledná testování celých štábů, bezpečnostní a hygienická opatření ve svých budovách, povinné testování zaměstnanců tedy i časté dezinfekce výrobních studií a vysílacích pracovišť, filmové a televizní techniky a samozřejmě společných prostor, zajištění základních zdravotnických pomůcek, provoz venkovních studií nebo posílení ostrahy.

Nejznatelnější navýšení nákladů ale přinesla pandemie koronaviru do oblasti výroby. A to jak ve zpravodajství, kde bylo například ve snaze poskytnout přístup k důležitým aktuálním informacím i divákům s hendikepem výrazně navýšeno tlumočení do znakového jazyka a titulkování živého vysílání. Tak také v oblasti původní nezpravodajské produkce.

Pro zachování rozumné míry vlastní premiérové tvorby v dalších sezonách totiž Česká televize musela pokračovat v natáčení i za přísných protipandemických opatření, která znamenala vyšší nároky na hygienu, dopravu, ubytování nebo samotnou organizaci natáčení, změny štábů i přesuny lokací a termínů.

V úhrnu tak dosáhly náklady ČT spojené bezprostředně s pandemií za první čtyři měsíce tohoto roku výše 27 985 tis. korun. Díky plánovaným úsporám a nerealizovaným akcím neohrožují tyto náklady dodržení schváleného rozpočtu na rok 2021, ale mohou pro ČT znamenat výzvu do dalších let, na které se přesunuly některé z letos zrušených kulturních, společenských nebo sportovních událostí i část plánované výroby původní tvorby.

zdroj: ČT