Film Na konci sil na ČT2 představí vyčerpaní i záblesky naděje

26.05.2021 12:20

DNES!

Dvojka České televize uvede v úterý 1. června od 21 hodin aktuální dokument Šárky Maixnerové nazvaný Na konci sil. Snímek zachytil situaci ve třech nemocnicích na odděleních rizikové péče o těžce nemocné pacienty.

Tvůrci film věnovali zdravotní sestře Věře Hanušové, první české oběti onemocnění COVID-19 z řad zdravotníků.

▲ Na konci sil (foto: ČT)

„ Dokument je poděkováním a poctou všem zdravotníkům. Po dlouhých měsících s covidem jsme už mnohdy vnímali jen čísla a hrůzné statistiky. Za každým číslem je ale člověk. Teprve s konkrétními příběhy vnímáme, jakým peklem si všichni nemocní, jejich rodiny, lékaři, sestry, saniťáci museli projít a co vše zůstalo skryto za zdmi nemocnic. Obzvláště nyní, kdy se vše pomalu vrací k normálu, bychom na to neměli zapomenout ,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková a režisérka Šárka Maixnerová ji doplňuje: „ Pravdivý film o zaměstnancích a situaci v českých nemocnicích jsem chtěla natočit od chvíle, kdy zemřela na jaře loňského roku zdravotní sestra Věra Hanušová. Na jaře letošního roku se situace ještě zhoršila a já měla ze špitálů zprávy, že je to neúnosné. Do natáčení dokumentu jsme se pustili s tím, že půjdeme přímo do nemocnic a se zdravotníky i pacienty budeme celé směny. Byli jsme přímými účastníky tragédií i zázraků, a hlavně té nesnesitelné zátěže, na kterou nikdo nebyl připraven .“

Její štáb v nemocnici v Kolíně, ve Fakultní nemocnici v Motole a v Hranicích zachytil úsilí lékařů a zdravotníků o přežití každého nemocného, jejich radost z úspěšného léčení i jejich traumata a frustrace z úmrtí těch, kteří svůj boj s nemocí prohráli. Diváci prostřednictvím dokumentu prožijí příběhy nemocných, vyléčených, i těch, kteří o ně pečují.

