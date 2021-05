Kultovní seriál Znovu 20 na Voyo

27.05.2021 09:49

DNES!

Americký seriál z newyorského prostředí Younger, v českém znění Znovu 20, už teď na videoportálu Voyo. Ode dneška mohou diváci sledovat celou první sérii. Na videoportálu TV Nova se postupně objeví dalších pět.

Seriál o krásné, energické čtyřicítce Lize, která ještě nehodlá patřit do starého železa, pochází z dílny tvůrce Darrena Stara. Ten do světa televizní zábavy vypustil kultovní seriály, jako jsou Beverly Hills 902 10, Melrose Place nebo Sex ve městě. Posledním mega hitem, který má Darren na svědomí, je seriál Emily in Paris.

▲ Znovu 20 (foto: Nova)

Hlavní hrdinkou seriálu Znovu 20 je čtyřicetiletá Liza, která žila na předměstí New Yorku - New Jersey. Po boku svého manžela vychovávala dceru Caitlin. Jak už to ale tak někdy bývá, manžel si našel mladší milenku a Liza má najednou na krku rozvod a nelehký úkol - stát se opět tou ženou, kterou bývala před tím, než se z ní stala panička z předměstí. Bohužel ale záhy zjistí, že pro pracovní trh je již stará. Rozhodne se tedy předstírat šestadvacetiletou dívkou hned po vysoké.

V tom jí pomůže její nejlepší kamarádka Maggie, za níž se Liza navíc přestěhuje do Brooklynu. Díky této lži získá svou vysněnou práci asistentky ve vydavatelství Empirical Press, a tím odstartuje podivný příběh. K bláznivému mládí patří i bláznivé vztahy. Liza se nečekaně zamiluje do krásného, a hlavně o čtrnáct let mladšího Joshe - tatéra s vlastním studiem, její kamarádky jsou najednou o patnáct let mladší holky. Udělala dobře? Jak dlouho se Lize podaří skrývat pravdu před svými blízkými?

▲ Znovu 20 (foto: Nova)

Už dnes je na videoportálu Voyo ke zhlédnutí první série seriálu Znovu 20. Hlavní roli ztvárnila americká herečka Sutton Foster. Svou kariéru rozjela již v roce 1996 na Broadwayi, herečce bylo v době premiéry seriálu rovněž čtyřicet let. Ale poznat to na ní rozhodně nebylo. Další známou tváří, která se vedle Foster objeví, je herečka a zpěvačka Hilary Duff.

zdroj: Nova