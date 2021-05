Na ČT2 v sobotu startuje nový pořad Auto moto svět

26.05.2021 13:12

DNES!

Motoristické pořady patří k České televizi už od počátku sedmdesátých let. Ta na jejich historii nyní navazuje novým týdeníkem, jenž bude diváky pravidelně informovat o aktuálním dění ze světa automobilů. Půlhodinová relace představí zajímavá témata spjatá s motorismem, dopravou i silničním provozem a zároveň ji doplní užitečné recenze a testy.

Moderace magazínu se ujme trojice novinářů Jakub Rejlek, Ondřej Chamilla a Radek Vrtal. V premiéře uvidí diváci Auto moto svět poprvé v sobotu 5. června od 11.05 hodin na programu ČT2.

„ Jsme rádi, že můžeme divákům České televize nabídnout pořad jak pro motoristické nadšence, tak i pro širokou veřejnost. Náš magazín se bude zabývat automobilovými novinkami, ale třeba také bezpečností na silnici. Ukáže praktické rady pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, na své si přijdou fandové veteránů, auto moto kutilové a v neposlední řadě nebudou chybět rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mají k těmto tématům co říct ,“ říká kreativní producent Petr Mühl.

▲ Auto moto svět (foto: Daniel Martínek)

Veteráni budou vedle automobilových novinek velkým tématem magazínu. Hned ve druhém díle se Jakub Rejlek posadí za volant auta z osmdesátých let. Jedním ze specifik týdeníku bude srovnávání kontrastů, a tak ve stejný čas otestuje nový elektromobil jeho kolega Ondřej Chamilla: „ My mezi sebou rádi soutěžíme, takže nás to určitě nemine ani v tomto pořadu. V mnoha ohledech mám proti sobě velmi silné soupeře. Co se týče jízdy na spotřebu, tam kraluje Radek, co se týče jízdy na čas na okruhu, tam to bude zase těžké s Kubou. Ale pořád myslím, že v rámci výzev pořádaných na okruhu bych mohl uspět. Základním cílem je porazit Jakuba, protože on nerad prohrává. To bych mu alespoň jednou dopřál, ať okusí .“

▲ Auto moto svět - crashtest (foto: Antonín Pulkráb)

Třetí z moderátorů, Radek Vrtal, se u vozů zaměřuje na praktické vlastnosti. „ Vždy se zajímám o interiér. Myslím si, že všechno dokonalé a skvělé už tady bylo. Navíc se automobilky zhlédly v kompletně dotykovém ovládání, což je za mě čirý nesmysl. Klasická tlačítka, která byla dříve běžnou součástí palubní desky, je řidič schopný ovládat po paměti. Na rozdíl od dotykového displeje. Na jednu stranu se výrobci snaží cílit na bezpečnost, naproti tomu ale právě takovými prvky ji snižují. Rozumím argumentaci, že nabývá na kupní síle generace odrostlá na tabletech a mobilech a komunikující výhradně přes telefon a počítač, která to ocení. Ale pořád je to krok na úkor bezpečnosti .“

Nový pořad částečně naváže na dřívější tvorbu České, respektive Československé televize. Inspiraci tvůrci hledají v legendární relaci Auto Moto Revue, jež se začala vysílat před více než padesáti lety. Českoslovenští diváci tak měli motoristický magazín daleko dříve než třeba ve Velké Británii, kde se začal Top Gear vysílat až v roce 1977. Půlhodinový týdeník Auto moto svět startuje 5. června, na obrazovce Dvojky se bude objevovat pravidelně každou sobotu před polednem.

zdroj: ČT