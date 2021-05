TV Nova chystá nový seriál Pan profesor

28.05.2021 11:04

DNES!

TV Nova připravuje pro své diváky na podzim zbrusu nový seriál ze středoškolského prostředí. Těšit se mohou na atraktivní herecké obsazení, nebude chybět romantická zápletka hlavního hrdiny i zajímavé téma každého dílu.

Seriál Pan profesor, jehož natáčení právě začalo v prostorách České zemědělské univerzity v Suchdole, je romantickou komedií z prostředí běžného gymnázia. I když jde o pohodový gympl, o vyhrocené situace a momenty zde rozhodně není nouze.

▲ Pan profesor (foto: Nova)

Hlavní role svérázného profesora Marka Vlčka, pro kterého je povolání kantora doslova posláním, se skvěle ujal herec a hudebník Vojtěch Dyk. Ke své roli říká: „ Myslím, že každý z nás by ve věku kolem 17 let chtěl mít takovýho profesora. Já teda určitě jo. Tudíž se ho snažím hrát takovýho, jakýho bych ho sám chtěl mít... To jest profesora, kterej bere svoje povolání zároveň jako poslání, kterej je parťák, a ne uměle vytvořená chodící autorita, a kterýho prostě baví to, co dělá, a když už něco dělá, tak na sto procent .“

Markovi zasáhne do života půvabná češtinářka Karolína v podání herečky Beáty Kaňokové. Čím ji její role zaujala? „ Je to pro mě nová, velká zkušenost. Ještě nikdy jsem takhle velký prostor v seriálu neměla. Člověk vlastně vytváří postavu, kterou představuje, už to není jen epizodní role, ve které se objeví. I to mě na té nabídce zaujalo. Také jsem se moc těšila na celý tým, který je pro mě určitým příslibem příjemně strávených časů ,“ dodává Beáta Kaňoková.

Na seriál se mohou diváci těšit už na podzim tohoto roku na obrazovkách TV Nova.

zdroj: Nova