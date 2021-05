Prima začala natáčet pátou sérii krimiseriálu Polda

28.05.2021 10:51

V těchto dnech odstartovala televize Prima natáčení dalšího pokračování úspěšného seriálu Polda s Davidem Matáskem v hlavní roli. V krimiseriálu se opět objeví oblíbené tváře, včetně Jany Kolesárové, která na natáčení přiletěla z Los Angeles.

První klapku mají za sebou herci i celý štáb - a že se viděli rádi, o tom není pochyb. „Bylo to takové déja vu, když jsme se tu potkali. Jsou tu stejní lidé a přišlo mi, že jsme se viděli včera,“ prozrazuje Ondřej Pavelka alias major Fišer, kterého v páté sérii čeká nový osud. „ Víc se bude pohybovat u své manželky v hospodě U Vandy než na policejní stanici ,“ naznačuje.

▲ Natáčení krimi seriálu Polda (foto: FTV Prima)

Na place samozřejmě nechyběl ani hlavní hrdina Michal Bříza v podání Davida Matáska. „ Když jsme začínali, neměl jsem žádná očekávání o tom, jak to bude úspěšný seriál. Byl jsem moc rád za tu příležitost, za toho živočišného týpka, kterého jsem do té doby nikdy nehrál. Michal je neustále zamrzlý ve své časové kapsli, je to s ním pořád stejné. Ani to dědečkovství ho nezmění, moc to nevnímá. Chtěl by tu roli asi hrát, ale přijde mu, že je zbytečně mladý na to být dědečkem .“

Nová série bude velkou změnou pro Janu Kolesárovou, která coby psycholožka Táňa okusí novou pozici. „ Když jsem se dozvěděla, že se z policejní psycholožky stane šéfovou oddělení, tak má první otázka byla, zda je to vůbec technicky možné. Pak jsem si vzpomněla, že Táňa je vystudovaná kriminalistka, studovala policejní akademii. Jen si pak vybrala tu psychologii. Má to logiku. Uvidíme, jak to bude divák brát ,“ prozrazuje děj své postavy herečka.

▲ Natáčení krimi seriálu Polda (foto: FTV Prima)

Chybět nesmí samozřejmě ani Michalův parťák Vojta alias Junior. „ Já vstupuji do druhé série a cítím se tu bezpečněji. S Davidem jsme se na sebe napojili velmi dobře a myslím, že to funguje. Dokážeme tu chemii předat i na obrazovky, doufám tedy ,“ přemýšlí Vladimír Polívka, který rovnou ze Slunečné přeskočil k Poldovi. „ Je to velký rozdíl. Slunečná je ateliérový projekt, bylo tam víc obrazů, a tím pádem i textu. Tady je to spíš filmové natáčení a hraju takového Břízu zamlada. Jeho alter ego. To se s postavou Lukáše vůbec neslučuje - a taky co se týče dívek, tak je tady Vojtěch Urban o dost plašší .“

Dalšího pokračování se nemohla dočkat ani Jitka Sedláčková, která se obávala, jak rychle vpluje do natáčení. „ Dlouho jsem nic netočila, opravdu jsem neměla práci, ale těšila jsem se moc. Tady je skvělá parta, s Davidem Matáskem se znám od patnácti let,“ přiznává Jitka Sedláčková, která se v páté sérii proměnila ve Vandu Fišerovou. „Na začátku to vypadalo, že Vanda bude jen do počtu, ale jsem šťastná, jak nakonec dopadla a že ji diváci mají rádi. Dokonce mi lidé říkají Vando, a to mě těší .“

zdroj: FTV Prima