Léto na TV Nova: Premiéry i reprízy oblíbených seriálů

17.06.2021 12:04

TV Nova si pro svoje diváky na léto připravila úplně nový seriál Co ste hasiči, přidá další díly seriálu Kameňák, které byly doposud k dispozici pouze na Voyo, a nebudou chybět ani premiérové filmy ze světa Marvel.

Na obrazovky TV Nova se v létě vrátí oblíbené krimi a komediální seriály jako třeba Policie Modrava, Comeback nebo Okresní přebor.

Pondělní večery budou patřit týmu vyšetřovatelů z Kriminálky Anděl složenému z Davida Švehlíka, Marka Taclíka, Martina Stropnického či Michala Novotného. Po nich se na hřiště vřítí členové TJ Slavoje Houslice v čele s Ondřejem Vetchým a Davidem Novotným v seriálu Okresní přebor. Fanoušci humoru dua Prušinovský - Kolečko si vychutnají dva díly po sobě.

▲ Letní programové schéma TV Nova (foto: Nova)

Úterní večer zavede diváky do šumavských hvozdů v Policii Modrava, která dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější krimi seriály TV Nova. Herci se nyní zapojili do kampaně na ochranu Národního parku Šumava a rovněž se pustili do natáčení další premiérové řady. Druhý slot je věnován dvěma dílům legendárního hitu Comeback s Martinem Dejdarem a Tomášem Matonohou.

Středa je již tradičně zaměřená na reality show, v reprízách se vrátí Výměna manželek a po opět dva díly seriálu Comeback.

Ve čtvrtek se dvěma díly po sobě vrátí hrdinové z Kriminálky Anděl.

Páteční večery budou od 9. července patřit premiéře seriálu Co ste hasiči, zasazeného do prostředí českého venkova a sboru dobrovolných hasičů v čele s Petrem Rychlým. Na obrazovky se poté dostanou také nové díly seriálu Kameňák, které již znají uživatelé videoportálu Voyo, nyní se u něj pobaví i televizní diváci.

Letní sobotní i nedělní večery budou filmové, v sobotu nahlédnou diváci do světa Marvel, čímž hlavní stanice naváže na jarní vysílání Nova Cinema. V létě dojde například na Avengers: Age of Ultron nebo Captain America: Občanská válka či premiérové Avengers: Infinity War, Ant-Man a Wasp a Avengers: Endgame.

Čas mezi Odpoledními televizními novinami a večerní zpravodajskou relací Televizní noviny bude vyplněn soutěžním pořadem Co na to Češi, místo seriálu Ulice, který se jako vždy vrátí po prázdninách, budou následovat dva díly seriálu Hospoda.