V pozemním multiplexu chce vysílat nový program

12.07.2021 16:05

DNES!

Digitální pozemní vysílání by se mohlo dočkat dalšího rozšíření televizní nabídky. Pražská obecně prospěšná společnost The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílací licence pro terestrické televizní vysílání.

Společnost ve své žádosti uvedla, že chce v pozemním vysílání šířit stanici s názvem "Připrav se na budoucnost s programem DofE".

Podle rejstříku se daný subjekt věnuje výchovnému a motivačnímu programu pro mladé lidi známého jako "Mezinárodní cena vévody z Edinburghu" ve spolupráci s místními centry, vzdělávání dospělých a to především těch, kteří na dobrovolné bázi podporují program "Mezinárodní cena vévody z Edinburghu". Současně vzdělávání dospělých vedoucí k vlastnímu osobnímu rozvoji a odpovědnosti za svou nejbližší komunitu a také se subjekt věnuje edukačním programům, informační činnosti o mezinárodních vzdělávacích příležitostech a semináře pro mládež i dospělé.

Český regulátor se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z dalších pravidelných zasedání.