V příštím týdnu výluka vysílačů Javořice, Ještěd a Černá hora

25.06.2021 13:23

Na konci června proběhnou plánované výluky pozemních vysílačů Jihlava - Javořice, Liberec - Ještěd a Trutnov - Černá hora. Po dobu výluky nebudou dostupné televizní ani rozhlasové multiplexy a rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM.

V úterý 29.6.2021 proběhne výluka vysílačů Jihlava - Javořice a Liberec - Ještěd. Výluka DVB-T2 potrvá od 6:00 do 15:00 hodin. V čase výluky nebude možné naladit DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23.

Od 6:00 do 18:00 hodin nebude možné z vysílače Ještěd naladit ani analogové rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, Rádio Proglas a Rádio Contact Liberec. Od 10 do 15 hodin posluchači nenaladí ani stanice Evropa 2 a DAB+ multiplex.

Výluka rozhlasového vysílání proběhne také na vysílači Javořice a to od 10 do 15 hodin. V uvedeném časovém rozsahu posluchači nenaladí ČRo Radiožurnál, ČRo Plus, Rádio Implus, Frekvence 1 (vše VKV/FM) a DAB+.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie. Na Ještědu se bude navíc obnovovat anténní systém FM VKV, instalovat napáječ a vyměňovat anténní přepojovač. Uvedla společnost ČRa.

O den později - ve středu 30.6.2021 - proběhne výluka televizního a rozhlasového vysílání na vysílači Trutnov - Černá hora. Od 6 do 15 hodin se z tohoto stanoviště odmlčí DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23.

Od 10 do 15 hodin posluchači nebudou moci sledovat ani analogové rozhlasové stanice v pásmu VKV - ČRo Radiožurnál, ČRo Hradec Králové, ČRo Plus, Hitrádio Černá hora, Frekvence 1 a DAB+ multiplex.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.