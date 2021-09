SledovaniTV začalo spolupracovat s brněnskou zoo

01.09.2021 18:26

DNES!

Po celé září si mohou všichni zákazníci SledovaniTV užívat sport na kanálech Sport1 a Sport2 zdarma. Na jaké sportovní události se tady mohou diváci těšit právě v září? Seriál Formule 1 slibuje hned 3 závody.

Již tento víkend se po 35 letech jede první Velká cena Nizozemska, následující víkend se seriál přesune do italské Monzy a poslední zářijový víkend se bude závodit v ruském Soči.

Fanoušky hokeje uspokojí Hokejová liga mistrů. Češi a Slováci tu mohou fandit 4 svým zástupcům - Spartu, Mladou Boleslav a Třinec doplní slovenský bratranec Slovan Bratislava. Sport1 a Sport2 nabídne také bitvy ve druhé nejlepší lize světa - ruské KHL.

▲ Služba SledovaniTV (foto: SledovaniTV)

Kanály jsou nabité také fotbalem - nabídnou evropskou kvalifikaci na MS 2022, portugalskou Ligu NOS, zde se diváci mohou fandit na soupeření Sportingu, Benficy nebo Porta, ale i Evropskou ligu UEFA, kde 30. září Sparta odehraje vysoce atraktivní duel proti skotským Rangers.

Ty v minulé sezóně vyřadila Slavia, která v Evropské konferenční lize UEFA narazí na těžké soupeře z Nizozemska nebo Německa. Druhý český zástupce Jablonec má po losu reálnou šanci na postup ze skupiny. První hrací den je už 16. 9.

Na své si přijdou i příznivci dalších sportů. Z amerického fotbalu vysílá Sport1 a Sport2 univerzitní ligu NCAA, fanouškům házené nesmí uniknout EHF Liga mistrů v házené žen.

Další novinkou SledovaniTV je spolupráce s brněnskou zoo. Tou hlavní věcí je, že provozovatel SledovaniTV adoptoval lední medvědici Coru a papoušky eklekty různobarevné.

Dále do všech balíčků operátor přidává 5 nových kanálů, které vznikly ve spolupráci s brněnskou zoo. Ve 3 z nich se diváci mohou přenést přímým přenosem do zoo a zjistit, co dělá lední či hnědá medvědice nebo africká zvířata ve výběhu Safari. Přímé přenosy doplňuje videosmyčka s těmi nejlepšími záběry z brněnské zoo a videosmyčka s komentovanými krmeními, která vznikla v době lockdownu.

Provozovatel zároveň motivuje všechny, kteří se rozhodnou brněnskou zoo podpořit. Všichni adoptivní rodiče od SledovaniTV proto dostanou dárkový poukaz na balíček Standard na 1 měsíc zdarma. Stačí adoptovat zvířátko přes systém BrnoID a voucher s kódem na televizní balíček dostanou dárci automaticky.