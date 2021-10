28,2E: Box Hits, Magic TV a Kerrang! dočasně nevysílají

01.10.2021 17:24

včera

Populární britské bezplatné videoklipové televize Box Hits, Magic TV a Kerrang! již několik dní nevysílají. Na jejich programových pozicích se nyní vysílají náhradní programy - The Box a KISS TV.

Na pozicích stanic Kerrang!, Magic a The Box se aktuálně přenáší vysílání kanálu The Box UK a na místě Box Hits nyní najde divák vysílání stanice KISS TV.

Podle informací britských médií Box Hits, Magic TV a Kerrang! nevysílají z technických důvodů - aktivace požárního systému. Nyní se zjišťují důvody, proč k tomuto kroku vůbec došlo.

▲ Na pozici stanice Kerrang! dočasně The Box

S ohledem na uvedenou situaci provozovatel musel omezit provoz - místo trojice uvedených hudebních stanic divákům dočasně nabízí vysílání jiných programů, které se podařilo zachovat - KISS TV a The Box.

Hudební programy The Box, Box Hits, Magic TV, Kerrang! a Kiss TV provozuje společnost The Box Plus Network. Všechny tyto programy se vysílají FTA v silném evropském svazku satelitu Astra 2G. Vysílání tedy mohou přijímat diváci s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy.

Do portfolia společnosti patří také další programy jako Channel 4, Film4, E2, More4 a 4seven.

technické parametry - The Box, KISS TV, Box Hits, Magic TV a Kerrang! (poslední tři dočasně nevysílají vlastní program):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,264 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA